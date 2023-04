namR

namR: namR et Esri France concluent un partenariat stratégique pour enrichir les données des territoires



Potentiel solaire :

namR et Esri France concluent un partenariat stratégique pour enrichir les données des territoires

À Paris, le 4 avril 2023. namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique , noue un partenariat stratégique avec Esri France, premier fournisseur français de Système d’Information Géographique, pour accélérer l’adoption du photovoltaïque en toiture par les habitants.

Mutualiser les expertises au service de la transition écologique des territoires

La loi d’accélération sur les énergies renouvelables qui prévoit de multiplier par 10 la production d’énergie solaire d’ici à 2050, marque une étape importante pour la transition écologique des territoires. À ce titre, l’intelligence artificielle représente un levier puissant pour accélérer cette transition au sein même des collectivités locales en favorisant le recours à l’énergie solaire au sein même des collectivités locales.

Dans ce contexte, namR s’est associé à Esri France pour mettre à profit leur complémentarité dans les domaines de la production de données géolocalisées. Pour ce faire, namR se voit intégrer la solution de GéoServices Esri France dans le but de fournir à ses utilisateurs, et plus particulièrement aux collectivités territoriales, un ensemble de données cartographiées à haute valeur ajoutée.

Grâce à ce partenariat inédit, namR et Esri France entendent ainsi mutualiser leurs expertises en proposant un ensemble de données qui permet de visualiser le potentiel solaire réaliste d’une ville par bâtiment, avec toutes les valeurs qui y sont associées. Ceci afin de permettre aux collectivités territoriales d’anticiper ou adapter les différentes politiques à mettre en œuvre.

Ces données mises à jour de manière régulière en fonction des attributs des territoires ont pour but de permettre aux habitants concernés de disposer d’un accès au potentiel photovoltaïque de leur toiture. L’objectif est de les inciter à s’équiper en panneaux photovoltaïques pour atteindre les objectifs territoriaux de production d’Énergie renouvelable (EnR) définis par le Plan Climat- Énergie Territorial.

“Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec ESRI France. Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans notre volonté de contribuer de manière continue à la transition écologique des territoires. Ce partenariat se révèle très porteur. En effet, aujourd'hui déjà deux collectivités ont choisi de faire confiance au partenariat namR - Esri France pour accélérer leur stratégie photovoltaïque par la donnée géographique ” déclare Chloé Clair, CEO de namR.

« Offrir aux utilisateurs de nos solutions de nouvelles analyses géospatiales au service de la transition écologique est en parfaite adéquation avec notre vision » complète David LARQUET – Directeur GéoData d’Esri France.

À propos de namR

Data Intelligence B2B & transition écologique - Grâce à ses données premium développées depuis 5 ans et basées sur les meilleures technologies de la deeptech, namR révèle le potentiel écologique des bâtiments et accompagne l’action. namR a développé asknamR, la seule plateforme qui a déjà tous les diagnostics #DPE, #solaire, #climat des 34 millions d’actifs immobiliers, et qui permet de suivre des parcours clé en main couplant diagnostic et solution sur chaque enjeu écologique de notre siècle (rénovation énergétique, risques climatiques, développement de l’énergie solaire, îlots de chaleur urbains…). En 2020, elle a été labellisée GreenTech verte par le Ministère de la Transition écologique et en 2021, namR fait partie des lauréats du programme French Tech Green20 , qui identifie les 20 leaders technologiques de la transition écologique en France.

À propos du ESRI France :

Chez Esri France, nous croyons que la Géo est primordiale pour permettre aux organisations de concevoir un futur durable, et plus globalement, faire face aux défis d’un monde aux équilibres fragiles.

Comprendre, analyser en toute connaissance de cause et décider de façon pertinente sont plus que jamais des actes essentiels pour répondre aux enjeux auxquels nous devons faire face dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté.

Avec plus de 240 salariés, Esri France est, par le nombre de ses clients, son chiffre d’affaires et sa capacité d’innovation le premier fournisseur français de Systèmes d’Information Géographique (SIG). Sa force réside aussi dans son réseau de partenaires spécialisés, proches et compétents sur lequel elle s’appuie.

