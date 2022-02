namR: namR et la Banque des Territoires au service de la transition énergétique des collectivités

namR

16-Fév-2022

namR et la Banque des Territoires

au service de la transition énergétique des collectivités Paris, le 16 février 2022 - namR, leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce une première collaboration avec la Banque des Territoires, branche de la Caisse des Dépôts dédiée au conseil et au financement des collectivités territoriales, dans le cadre du service « Prioréno » - un outil data innovant, mis à disposition des collectivités pour identifier les chantiers de rénovation énergétique prioritaires au sein de leurs parcs de bâtiments publics. Avec une concentration de près de 40% des émissions de CO2, le bâtiment est un levier majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il est ainsi nécessaire d'accélérer la rénovation des bâtiments pour en améliorer la sobriété énergétique. Face au défi des bâtiments énergivores, les collectivités sont en première ligne, avec près de 500 000 bâtiments publics. Or de nombreux élus ne disposent pas de données exhaustives de consommation énergétique de leur parc ou des expertises métier en interne leur permettant de prendre les meilleures décisions. C'est dans ce cadre que la Banque des Territoires s'engage en partenariat avec l'Etat, Enedis, GRDF en lançant le service « Prioréno », un outil data innovant dédié aux collectivités. Actuellement en phase d'expérimentation dans une soixantaine de villes, de métropoles et de territoires, avant une mise à disposition généralisée courant deuxième trimestre 2022, « Prioréno » donne une vision globale de leurs parcs immobilier, en matière de caractéristiques des bâtiments comme de leur performance énergétique, et permet ainsi l'identification des chantiers de rénovation prioritaires - des chantiers naturellement amenés à être financés par la Banque des Territoires. Partenaire technologique de la Banque des Territoires avec son expertise en Machine Learning et computer vision, namR apporte au travers de ce service aux collectivités un premier set de données incluant notamment le potentiel photovoltaïque, ou la faisabilité de la rénovation d'une toiture. Il s'agit là d'une première exposition au potentiel de la donnée pour accompagner et optimiser l'action publique en matière de transition énergétique. Cette première collaboration s'est faite au travers d'un mécanisme d'achat innovant qui permet un achat public négocié, sans publicité et mise en concurrence (d'un montant inférieur à 100 K? HT) - un cadre autorisant une plus grande fluidité dans les décisions publiques autour de solutions innovantes. Dans ce contexte, avec l'objectif prioritaire commun de la transition écologique, namR entend poursuivre avec la Banque des Territoires le développement, notamment en termes d'attributs fournis, et le déploiement sur toute la France de « Prioréno ». Enfin, sur la base de cette première approche data à disposition des collectivités, namR est idéalement placée pour accompagner les collectivités dans la mise en place de solutions data toujours plus avancées. A propos de namR Leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, namR est une société deeptech française créée en 2017, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser quantitativement et qualitativement tous les bâtiments. Sur un modèle basé sur la licence d'utilisation de ses données, namR offre plus de 250 attributs inédits disponibles sur l'ensemble des bâtiments du territoire, permettant aux gestionnaires de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de l'assurance habitation, et enfin aux distributeurs et gestionnaires d'infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur performance opérationnelle et commerciale. namR

