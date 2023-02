namR

namR: namR participera au Programme d'Expérimentation de sécurisation des grands événements et des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024



namR participera au Programme d'Expérimentation de sécurisation des grands événements et des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 Paris - le 23 février 2023 - namR, leader de la Data Intelligence au service de la connaissance des Territoires s’engage auprès du Conseil Stratégique de Filière des Industries de Sécurité pour les accompagner dans la sécurisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. À ce titre, namR a été retenue dans le Programme d’expérimentations pour le domaine “Commandement et Hypervision” des forces de sécurité. Dans le cadre du programme de sécurisation des grands événements et des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 du conseil stratégique de filière des industries de sécurité (CSF-IS), un volet d’expérimentations est initié afin d’étudier la performance et la faisabilité de l’utilisation de technologies en matière de sécurité, sûreté et cybersécurité. Cinq briques identifiées comme pertinentes par les forces de sécurité seront le sujet d’expérimentation dans les domaines : de commandement et de l’hypervision,

de la vidéoprotection,

de la cybersécurité,

du contrôle des sites,

Le projet « Sécurité des grands évènements » a pour objectifs d'assurer la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, de soutenir la modernisation des forces de sécurité, et de structurer et développer la filière des industries de sécurité. In fine, le CSF vise à faire de l'industrie française de la sécurité un champion international. La mobilisation de l'écosystème français est un engagement pris par les membres du comité mixte de filière pour favoriser l'inclusion des PME, ETI et start-ups françaises. C'est à ce titre que namR a été retenue pour accompagner les services dans le projet de sécurisation des JOP 2024. namR intégrera le domaine "Commandement et Hypervision". À propos de namR Data Intelligence B2B & transition écologique - Grâce à ses données premium développées depuis 5 ans et basées sur les meilleures technologies de la deeptech, namR révèle le potentiel écologique des bâtiments et accompagne l'action. namR a développé asknamR, la seule plateforme qui a déjà tous les diagnostics #DPE, #solaire, #climat des 34 millions d'actifs immobiliers, et qui permet de suivre des parcours clé en main couplant diagnostic et solution sur chaque enjeu écologique de notre siècle (rénovation énergétique, risques climatiques, développement de l'énergie solaire, îlots de chaleur urbains…). En 2020, elle a été labellisée GreenTech verte par le Ministère de la Transition écologique et en 2021, namR fait partie des lauréats du programme French Tech Green20, qui identifie les 20 leaders technologiques de la transition écologique en France. Retrouvez toute l'information relative à la société namR sur : https://namr.com/investisseurs/



