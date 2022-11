namR

namR voit sa solution Smart Home Pricing validée avec un contrat de 1,2 millions d’euros Paris (France), le 8 novembre 2022 – namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce aujourd’hui la signature avec l’un de ses clients assureurs d’un contrat d’accès à la solution Smart Home Pricing, pour un montant total de 1,2 M€ pour namR – un accord matérialisant son passage à une phase d’industrialisation, après que celui-ci a validé la solution à l’issue de 12 mois d’expérimentation. Très tôt dans son développement, namR a investi dans la construction d’une solution data dédiée au secteur stratégique de l’assurance. Développée en partenariat avec un expert du secteur Addactis, la solution Smart Home Pricing est basée sur la combinaison de données premium inédites, et de modèles actuariaux particulièrement performants basés sur celles-ci. Utilisée ou expérimentée par près de 25% du marché de l’assurance habitation, la solution Smart Home Pricing est un outil data innovant offrant d’excellentes perspectives de retour sur investissement : la solution permet d’une part (i) d’améliorer la marge technique des assureurs, en optimisant les modèles de risque habitation (sécheresse, inondation, incendie, vol, etc…) par l’intégration des caractéristiques réelles de chaque bâtiment, de leur contexte et de leur environnement grâce aux données namR, et d’autre part (ii) de fluidifier le parcours et l’expérience client, en permettant le pré-remplissage automatique de certaines données, et ainsi mener à terme un plus grand nombre de devis. namR annonce aujourd’hui qu’après avoir expérimenté Smart Home Pricing pendant près de 12 mois, l’un de ses clients assureurs a validé la solution et entre ainsi dans la phase dite d’industrialisation de celle-ci. Dans ce cadre, l’assureur intégrera désormais les données premium fournies par namR à l’intégralité de son stock de près de 500 000 contrats d’assurance habitation (maisons individuelles et appartements), ainsi qu’à l’ensemble des devis réalisés chaque année. D’une durée de 4 ans, cet accord de licence porte sur un montant total de 1,2 millions d’euros pour namR. « Nous sommes particulièrement fiers de ce nouvel accord d’industrialisation de notre solution, qui vient concrétiser 12 mois de proche collaboration avec notre partenaire Addactis et notre client assureur. Il s’agit d’une nouvelle étape clé dans notre développement sur le secteur stratégique de l’assurance, et d’une façon plus générale, pour réaffirmer notre leadership dans l’accompagnement par la donnée de la transition écologique. », se félicite Chloé Clair, Directrice Générale de namR. Retrouvez toute l’information relative à la société namR sur : https://namr.com/investisseurs/ A propos de namR Data Intelligence B2B & transition écologique - Grâce à ses données premium développées depuis 5 ans et basées sur les meilleures technologies de la deeptech, namR révèle le potentiel écologique des bâtiments et accompagne l’action. namR a développé asknamR, la seule plateforme qui a déjà tous les diagnostics #DPE, #solaire, #climat des 34 millions d’actifs immobiliers, et qui permet de suivre des parcours clé en main couplant diagnostic et solution sur chaque enjeu écologique de notre siècle (rénovation énergétique, risques climatiques, développement de l’énergie solaire, îlots de chaleur urbains…). En 2020, elle a été labellisée GreenTech verte par le Ministère de la Transition écologique et depuis le 3 mai 2021, namR fait partie des lauréats du programme French Tech Green20, qui identifie les leaders technologiques de la transition écologique en France. namR

