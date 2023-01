namR : CP de lancement augmentation de capital avec maintien du DPS

Paris (France), le 17 janvier 2023 - namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant cible de 4,76 M€, et l'engagement de Société Générale et de la Banque des Territoires de souscrire à cette augmentation de capital pour un montant cumulé de 4,709 M€.

Société Générale, via Société Générale Ventures, et la Banque des Territoires soutiennent l'opération pour un montant cumulé maximum de 4,709 M€

L'accompagnement des clients dans leur transition énergétique est au centre des enjeux stratégiques du groupe Société Générale. Au sein de la banque de détail en France, un partenariat était déjà en place1 avec namR afin de déployer un outil d'accompagnement à la transition énergétique pour les clients, dont les recommandations et conseils sont basés sur la donnée et les algorithmes d'interprétation. Afin de consolider les relations, le groupe Société Générale, via Société Générale Ventures, a souhaité prendre une participation au capital de namR, acteur innovant de la Green Tech, pour soutenir son développement.

Cette opération vise principalement à accroître les moyens financiers alloués au développement de namR, notamment en termes commerciaux et marketing, R&D et développement produit, ainsi qu'en termes de déploiement international (cf. ci-après). Elle s'accompagne d'un renforcement de la gouvernance de la Société, avec la cooptation, à l'issue de l'opération, de deux nouveaux administrateurs, représentant les nouveaux actionnaires précités, complétée à terme par la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants.

Dans ce cadre, Société Générale et la Banque des Territoires, acteurs majeurs de l'accompagnement des collectivités et toutes deux clientes de namR se sont engagées à souscrire respectivement à titre irréductible à hauteur de 2,052 M€ et 1,368 M€ environ ; et à titre réductible pour un montant maximum de 0,657 M€ et de 0,632 M€.

Au cours des derniers mois, namR a poursuivi ses efforts de structuration pour définir ses segments de marché stratégiques, cibler les groupes de clientèles prioritaires et positionner son offre : les banques, assureurs et collectivités, désireux d'accompagner clients et administrés dans les domaines de la transition écologique et l'adaptation au risque climatique.

Aurore Gaspar Colson, Directrice adjointe du Réseau SG en France, déclare : « Les enjeux RSE sont au cœur du nouveau modèle de la banque SG, en vue de renforcer l'impact positif pour nos clients et nos territoires. Nous sommes ravis, à travers cette opération, d'accompagner la croissance de namR, et d'accélérer notre partenariat afin de nous permettre de proposer à nos 10 millions de clients des recommandations et conseils basés sur l'expertise de namR. Cela illustre notre ambition d'offrir, dans l'ensemble de nos enseignes régionales, plus de proximité, de réactivité, d'expertise et de responsabilité. »

La Banque des Territoires investit au capital de namR en raison de son offre convergeant avec ses missions prioritaires que sont l'accélération de la transformation écologique et le développement économique des territoires : rénovation pour l'efficience énergétique des bâtiments, prise en compte des risques climatiques et géologiques, et meilleure connaissance du territoire en préparation de projets de développement urbain, pour renforcer leur attractivité. L'objectif est aussi de soutenir un acteur français, qui ambitionne de devenir le champion de la Data Intelligence au service de la transformation écologique.

L'offre de namR s'adresse notamment aux clients de la Banque des Territoires, collectivités locales et bailleurs sociaux, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine immobilier. Elle répond également aux enjeux d'appropriation des données territoriales.

La plateforme PrioRéno de la Banque des Territoires s'appuie sur les données produites par namR.

Antoine Troesch, Directeur des investissements de la Banque des Territoires, confirme : « namR a développé un actif unique, une base de données géolocalisées sur plus de 34 millions de bâtiments en France métropolitaine et leur environnement. Elle sera utile aux collectivités territoriales et à leurs partenaires mais aussi à tous, propriétaires et gestionnaires de parcs immobiliers, particuliers et ceux qui assurent ou financent ces immeubles. Les informations fournies par la plateforme de namR permettent de mieux appréhender et piloter divers risques et de détecter et prioriser des actions ou des opportunités, comme la rénovation énergétique. Au bout du compte, l'offre de namR contribue à la transformation écologique des territoires et donc à l'intérêt général. »

Pour cette opération, un protocole d'investissement et un pacte d'actionnaires ont été conclus entre Société Générale Ventures, la Banque des Territoires, et les actionnaires historiques de namR, Grégory Labrousse, Chloé Clair, Emmanuel Bacry et Erick Euvrard.

