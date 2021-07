NamR: Mise en ?uvre d'un contrat de liquidité avec TSAF - Tradition Securities And Futures. 02/07/2021 | 17:48 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires namR

namR: Mise en ?uvre d'un contrat de liquidité avec TSAF - Tradition Securities And Futures.



02-Juil-2021 / 17:45 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Mise en ?uvre d'un contrat de liquidité avec TSAF - Tradition Securities And Futures Paris (France), le 2 juilet 2021 - namR (code ISIN : FR0014003J32, code mnémonique : ALNMR), leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce avoir mis en ?uvre un contrat de liquidité avec TSAF - Tradition Securities And Futures à compter du 15 juin 2021. Ce contrat de liquidité est conforme au cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 complétant le Règlement MAR, des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019, portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et toutes autres dispositions qui y sont visées. En vigueur à compter du 15 juin 2021, il a été conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation des actions de la société namR, cotées sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0014003J32 et le mnémonique ALNMR. Pour la mise en ?uvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 50 000 ? L'exécution du contrat de liquidité sera suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018. Le contrat de liquidité pourra être résilié : à tout moment par namR, moyennant le respect d'un préavis de 1 mois,

à tout moment par TSAF, moyennant le respect d'un préavis de 1 mois,

de plein droit lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur les suites à donner au contrat. Retrouvez toute l'information relative à la société namR sur : https://investir.namr.com A propos de namR Créée en 2017, namR est une société technologique française leader dans le domaine de la Data Intelligence, ayant développé une base de données enrichies appelées attributs, permettant de caractériser quantitativement et qualitativement tous les bâtiments. Sur un modèle basé sur la licence d'utilisation de ses données, namR offre plus de 250 attributs inédits disponibles sur l'ensemble des bâtiments du territoire, permettant aux gestionnaires de parcs immobiliers, aux acteurs du marché de l'assurance habitation, et enfin aux distributeurs et gestionnaires d'infrastructures de piloter leur transition écologique, ainsi que leur performance opérationnelle et commerciale. Grâce à son avance technologique et des premiers succès commerciaux auprès de grands comptes, namR a d'ores et déjà généré un chiffre d'affaires de 3,6 M? en 2020.

namR

Chloé Clair

investisseur@namr.com

Tel. +33 1 85 800 801



Presse financière

Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr

Tel. +33 1 56 88 11 19



Relations investisseurs

Simon Derbanne

sderbanne@actifin.fr

Tel. +33 1 56 88 11 14



Presse Corporate

Franck Pasquier / Charlotte Mouraret

fpasquier@image7.fr / cmouraret@image7.fr

Tel. +33 6 73 62 57 99 / +33 6 89 87 62 17 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : namR - Contrat de liquidité



Langue : Français Entreprise : namR 14 rue Foucault 75116 Paris France Téléphone : +33 1 84 17 81 20 E-mail : florentinf@namr.com Internet : https://namr.com ISIN : FR0014003J32 Catégorie AMF : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité EQS News ID : 1215088 Fin du communiqué EQS News-Service 1215088 02-Juil-2021 CET/CEST

© EQS 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NAMR SOCIÉTÉ ANONYME 17:48 NAMR : Mise en ?uvre d'un contrat de liquidité avec TSAF - Tradition Securities .. EQ 15/06 BOURSE DE PARIS : La Bourse de Paris continue de viser l'Everest AW 15/06 NAMR : l'action s'envole pour son premier jour de cotation CF

Données financières EUR USD CA 2020 5,86 M 6,94 M - Résultat net 2020 0,20 M 0,24 M - Dette nette 2020 1,47 M 1,74 M - PER 2020 - Rendement 2020 - Capitalisation 39,0 M 46,2 M - VE / CA 2019 - VE / CA 2020 - Nbr Employés 40 Flottant - Graphique NAMR SOCIÉTÉ ANONYME Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NAMR SOCIÉTÉ ANONYME Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques.