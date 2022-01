NAMUTECH présente sa vision de la transformation numérique au CES 2022

NAMUTECH a présenté la solution intégrée de transformation numérique 'Smart DX Solution' au 'CES 2022', qui se déroule à Las Vegas, aux États-Unis, du 5 au 7 janvier. La Smart DX Solution, composée de 4 aspects : le cloud, l'intelligence artificielle, le big data et le CMP, est une solution intégrée conçue sur la base de l'ouverture et de l'automatisation. C'est un assemblage des technologies de base pour la transformation numérique. Ce produit propose des services IaaS, PaaS et SaaS et fournit des services d'analyse de big data, DevOps, MLOps et DataOps. Les clients peuvent rendre leurs applications opérationnelles plus rapidement tout en réduisant les coûts de maintenance et la commodité d'adopter une architecture microservices (MSA) ou une gestion et une exploitation améliorées de l'infrastructure cloud. NetMiner 365, le produit big data intelligent, fournit aux analystes de données un environnement d'apprentissage machine graphique. Il équipe les analystes de données d'un apprentissage automatique en libre-service, propose des analyses de graphes complètes et un apprentissage automatique de graphes de pointe. MARTINIE, le produit intelligent d'IA, permet aux utilisateurs d'exploiter les MLOps avec un pipeline ML réutilisable de bout en bout, une gestion efficace des modèles ML, un traitement parallèle et une évolutivité garantis, et des applications basées sur le travail d'équipe. Cocktail Cloud, le produit cloud intelligent, est une plateforme cloud native d'entreprise pour la transformation numérique. Elle prend en charge diverses stratégies de mise en œuvre du cloud d'entreprise avec des clouds sur site, privés, publics, hybrides/multi-clouds et PaaS. Sinbad, le produit CMP, fournit une plateforme de gestion DevOps complète. Elle prend en charge l'infrastructure pour chaque application utilisateur et la composition de services personnalisés entre les couches de la plateforme. Grâce à cela, les clients peuvent exploiter et maintenir la solution qu'ils souhaitent sans être enfermés dans un fournisseur ou un écosystème spécifique. Le cloud computing permettra aux entreprises de réduire les coûts initiaux d'infrastructure informatique. En outre, le CI/CD permettra aux clients une livraison et une distribution plus rapides et plus continues. Une politique de sécurité par couches est appliquée à la solution Smart DX pour garantir une sécurité des données sûre et robuste, de la sécurité physique à la sécurité des applications.