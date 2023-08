Canvass Ventures Ltd. est une société canadienne qui développe et fabrique des spectromètres ou des analyseurs portables de résonance magnétique nucléaire (RMN) pour les marchés des laboratoires et de l'industrie. Le NMReady-60 de la société est un spectromètre RMN portable complet dans un seul boîtier compact ne nécessitant pas d'hélium liquide ou d'autres cryogènes. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Nanalysis, RS2D et Corporate. Par l'intermédiaire de sa filiale européenne RS2D S.A.S. (RS2D), la société fabrique et distribue également des cartes électroniques et des logiciels utilisés dans les équipements de résonance magnétique nucléaire (RMN) et d'IRM. Ses spectromètres de 60 et 100 mégahertz (MHz) intègrent des aimants permanents et ne nécessitent pas d'hélium liquide ou d'autres cryogènes. Ses spectromètres sont utilisés par des professionnels de la chimie dans des secteurs aussi variés que le pétrole et le gaz, la chimie, l'exploitation minière, la pharmacie, la biotechnologie, etc. Ses offres de produits sont basées sur sa technologie des aimants, ainsi que sur sa technologie Cam4.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés