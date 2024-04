Nanalysis Scientific Corp. est une société canadienne de technologie protégée par des brevets qui développe, fabrique et vend des produits de résonance magnétique (RM) pour la sécurité, les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, nutraceutiques, chimiques, alimentaires, les matériaux, l'éducation, les sciences de la vie et les applications médicales. La société opère à travers quatre segments : Nanalysis, RS2D, K'Prime et Corporate. Les filiales de la société comprennent Nanalysis Corp, Nanalysis GmbH, RS2D S.A.S., One Moon Scientific (OMS), K'(Prime) Technologies Inc, KPrime Group USA, KPrime Technologies, Quad Systems AG et Quad Systems Ltd. RS2D S.A.S. est une entreprise technologique spécialisée dans la conception de composants électroniques compacts destinés à une gamme d'instruments analytiques de précision à résonance magnétique, y compris la RMN et l'imagerie par résonance magnétique (IRM). OMS est une société de logiciels spécialisée dans une série d'outils logiciels destinés à rationaliser et à automatiser l'analyse et la gestion des données de résonance magnétique.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés