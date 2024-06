Nandan Denim Limited est une entreprise basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la vente de tissus, y compris le denim, le fil et la chemise. Sa gamme de denim comprend le denim tricoté, le denim de base, les chemises légères, le poly-dobby et le coton-dobby. Elle propose une gamme de denims imprimés. Elle produit des tissus pour chemises, tels que l'uni, le sergé, le dobby, le chambray, le fila fil, le chevron, le basket weave et le pin-point oxford. Sa gamme de produits de chemiserie comprend des carreaux teints à l'indigo, de l'indigo avec du soufre, des fils mélangés, frisés, teints dans l'espace, des fils de type "slubs" et injection, et une collection saisonnière. Son fil teint à l'indigo est également utilisé pour produire divers types de carreaux teints à l'indigo. Elle propose une gamme de mélanges et de titres de fils mélangés en plus des fils teints pour les industries de la bonneterie et du tissage. Son portefeuille de fils comprend des fils 100% coton, des fils mélangés, des fils spéciaux à bouts ouverts, des fils de coton biologique, des fils de base et des fils 100% teints. L'entreprise dispose d'installations de production situées à Piplej et Bareja, dans le Gujarat.

Secteur Textiles et Cuirs