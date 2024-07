NANHUA FUTURES CO., LTD. est une société basée en Chine qui se consacre principalement au courtage de contrats à terme, au conseil en investissement à terme, à la gestion d'actifs et à l'agence de fonds d'investissement en valeurs mobilières. Les activités de courtage de contrats à terme comprennent le courtage de contrats à terme de marchandises et le courtage de contrats financiers à terme. L'activité de gestion d'actifs comprend la gestion d'actifs pour un seul client et la gestion d'actifs spécifiques pour plusieurs clients. La société exerce également des activités de produits dérivés de gré à gré, de négociation de base et de tenue de marché par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Zhejiang Nanhua Capital Management Co. (Nanhua Capital) et de ses filiales.