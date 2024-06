NanJing AoLian AE&EA Co Ltd est une société engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de composants électroniques et électriques automobiles. Les principaux produits de la société comprennent des pédales d'accélérateur électroniques, des contrôleurs de changement de vitesse, des contrôleurs de climatisation pour véhicules, des dispositifs de démarrage à basse température et des papillons électroniques. L'entreprise fournit également des appareils électroniques embarqués, notamment des systèmes d'information pour véhicules, des systèmes de navigation et des autoradios, tels que des systèmes audio pour voitures.