L'assemblée générale extraordinaire de Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Co., Ltd. qui s'est tenue le 17 juillet 2023 a approuvé l'élection de Zhao Jiahua, Zhu Qing et Wang Yongqiang en tant qu'administrateurs non indépendants, de Ding Enjie, Wu Chuyu et Ma Yiqun en tant qu'administrateurs indépendants et de Chen Hanqing et Zhang Sujing en tant que superviseurs non-salariés. Administrateurs non indépendants : Yu Shengli, Jin Yong Wang Yunlan, Zhao Jiahua, Zhu Qing et Wang Yongqiang. Administrateurs indépendants : Ding Enjie, Wu Chuyu et Ma Yiqun.

Superviseurs non salariés : Chen Hanqing et Zhang Sujing.