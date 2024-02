Nanjing Hanrui Cobalt Co., Ltd. est principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de poudre de cobalt métallique et d'autres produits à base de cobalt. Les principaux produits de la société comprennent la poudre de cobalt, le cuivre électrolytique, le concentré de cobalt et le sel de cobalt, entre autres. La société distribue ses produits sur le marché national et à l'étranger.

Secteur Exploitations minières et métallurgie