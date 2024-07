Nanjing Julong Science & Technology Co. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de produits en plastique modifié, ainsi que dans la fourniture de services technologiques connexes. Les principaux produits de l'entreprise comprennent le nylon modifié haute performance, le polypropylène technique haute performance, les matériaux d'alliage haute performance et les matériaux d'ingénierie environnementale en bois plastique, entre autres, tels que les composants de fixation des voies ferrées, les composants du compartiment moteur de l'automobile, les squelettes de porte, les squelettes de tableau de bord et les intérieurs et extérieurs de l'automobile. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans les systèmes de fixation des rails, les pièces automobiles, l'électricité et l'électronique, ainsi que dans la construction et l'ingénierie.

Secteur Chimie de spécialité