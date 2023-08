NanJing Research Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation, Co.Ltd a approuvé, lors de son assemblée générale extraordinaire tenue le 16 août 2023, l'élection et la nomination de Jin Xuelian et de Feng Taipeng en tant qu'administrateurs non indépendants, l'élection et la nomination de Cheng Liang et de Wang Liangliang en tant qu'administrateurs indépendants et l'élection et la nomination de Lu Jinfang en tant que superviseur non-salarié.