Huawei veut quasiment doubler ses effectifs en Suisse d'ici 2021

Zurich (awp) - Le géant chinois des télécoms Huawei veut se renforcer en Suisse et prévoit de faire passer ses effectifs de 300 à 550 employés d'ici l'année prochaine, a déclaré le directeur général Haitao Wang au journal L'Agefi dans son édition de vendredi. Le groupe, qui représentait en 2018 quelque 13% du marché des téléphones mobiles en Suisse, veut embaucher en Suisse 190 chercheurs à Dübendorf dans la banlieue de Zurich et à Saint-Sulpice dans le canton de Vaud, a précisé le responsable de Huawei pour la Confédération. Huawei a accéléré ses activités dans le pays, malgré la pandémie de coronavirus. "Nous sommes relativement satisfaits de nos performances sur le marché helvétique", a dit Haitao Wang, qui a pris les commandes de la filiale suisse en 2018. Selon ce dernier, "depuis 12 ans le niveau des affaires est bon et le bénéfice de l'entreprise se situe à des niveaux élevés. La croissance est portée notamment par le segment dédié aux entreprises et aux clients industriels". Cette activité a affiché au premier semestre un bond de 40% du chiffre d'affaires. Pour l'année prochaine, Huawei cible une croissance d'environ 10% des recettes en Suisse, notamment grâce au segment Entreprise qui doit croître de 30% à 40% en 2021, a poursuivi le patron. Revenant sur le bannissement de Huawei dans les équipements de 5G dans certains pays comme les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, Haitao Wang a évoqué "la pression politique". Revenant sur le Royaume-Uni où le groupe est présent depuis plus de 20 ans, mais qui veut exclure Huawei de son réseau 5G, le responsable a affirmé qu'"en 2020 tout a changé à cause de la pression de Washington". al/vj

