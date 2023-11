Nanjing Shenghang Shipping Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est le transport maritime de produits chimiques liquides et de produits pétroliers. L'activité principale de la société comprend le transport maritime autonome et le transport maritime affrété. Ses produits chimiques comprennent principalement le p-xylène, le xylène mixte, le benzène pur, le toluène et l'o-xylène, entre autres. Ses produits pétroliers comprennent principalement le naphta, l'essence, le diesel et le kérosène d'aviation, entre autres. Les principales activités de la société sont concentrées dans les régions de l'est et du nord de la Chine, et ses principaux clients sont des entreprises chimiques.

Secteur Frêt maritime et logistique