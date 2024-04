Nanjing Tanker Corporation est une société basée en Chine, principalement impliquée dans le secteur du transport par pétroliers. La société est principalement engagée dans le transport offshore de pétrole brut, de pétrole raffiné, de produits chimiques et d'éthylène. La société est également engagée dans le commerce du pétrole, y compris la vente en gros de pétrole raffiné et de mazout marin, et fournit des services de location d'équipage et de gestion de navires. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.