Nanjing Toua Hardware&Tools Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de matériel de fixation de clous et de produits de quincaillerie architecturale. Les principaux produits de l'équipement de fixation des clous sont les pistolets à gaz et les clous correspondants, les bouteilles de gaz et autres. Les principaux produits de quincaillerie architecturale comprennent des produits de quincaillerie architecturale de milieu et de haut de gamme tels que des évents, des ports d'inspection, des supports de plancher et autres. Les produits de la société sont exportés vers le Japon, la Grande-Bretagne, la Norvège, l'Irlande, la Belgique, l'Europe de l'Est et d'autres pays et régions.

Secteur Machines et équipements industriels