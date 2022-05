Nano One fournit une mise à jour corporative du 2e trimestre 2022 sur la stratégie de commercialisation et les plans d'expansion

Matériaux Nano One Québec établi pour soutenir l'expansion vers la commercialisation

La mise à l'échelle de la technologie prévoit un niveau de 100 tonnes par an pour soutenir la qualification commerciale, l'ingénierie détaillée et la conception d'installations commerciales

détaillée Brevets numero 21 et 22 délivrés, 47 demandes de brevet supplémentaires en cours

Les partenariats et la croissance du pipeline dans les chimies de matériaux de cathode se poursuivent

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 5 mai 2022) - Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC PINK: NNOMF) (FSE: LBMB) (« Nano One » ou la «Compagnie» ) est une société de technologies propres dotée d'un procédé breveté à faible intensité de carbone (le « procédé One-Pot ») pour la production de matériaux de cathode à faible coût et à haute performance utilisés dans les batteries lithium-ion et est heureuse de fournir une mise à jour corporative sur sa stratégie de commercialisation, ses plans d'expansion et ses partenariats.

« Le marché mondial des matériaux de batterie lithium-ion atteint des millions et des dizaines de millions de tonnes pour répondre aux térawattheures de stockage d'énergie prévu », a déclaré M. Dan Blondal, PDG de Nano One, « cependant, il existe des inefficacités et des sous-produits dans la chaîne d'approvisionnement existante qui ne s'adaptent pas facilement à cette croissance. Nous ne pouvons pas ensevelir des milliards de kilogrammes, nous ne pouvons pas générer plus de déchets que nous n'en recyclons et nous ne pouvons pas brûler des sources d'énergie précieuses avec des processus inefficaces. Les technologies de Nano One sont uniques pour remédier à ces lacunes coûteuses et inutiles dans la chaîne d'approvisionnement des batteries et nous avons l'intention de mener le changement dans la fabrication de matériaux de cathode pour un avenir plus propre et plus efficace ».

Mise à l'échelle de la technologie

Nano One développe et fabrique actuellement des matériaux actifs de cathode (CAM) à l'échelle du kilogramme à l'aide de son procédé breveté One-Pot dans une installation pilote de R&D de 1 tonne par an (tpa) située à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Cette technologie a permis à Nano One de démontrer avec succès à des partenaires stratégiques, une réduction quantifiable de l'empreinte environnementale, des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation tout en respectant ou en dépassant les critères de performance. La société a des collaborations actives en cours avec plus de 15 équipementiers automobiles, fournisseurs de batteries, fabricants de cathodes et minières, et a des programmes d'évaluation en cours avec plus de 20 autres organisations externes.

S'appuyant sur ce succès, Nano One prévoit de se développer pour la qualification commerciale et la production. Elle a commencé l'ingénierie détaillée et l'achat d'équipement pour une ligne pilote de 100 tpa, et a également commencé l'ingénierie préliminaire d'une ligne de démonstration commerciale à l'échelle industrielle de plusieurs milliers de tonnes par an. Ces efforts à plus grande échelle se concentrent initialement sur le produit le plus mature de Nano One, le phosphate de fer lithié (LFP), pour répondre à la demande croissante sur les marchés de l'automobile et du stockage d'énergie en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres juridictions émergentes.

Expansion pour soutenir la commercialisation de la technologie

Pour appuyer ses plans de commercialisation de la technologie, Nano One a constitué une filiale dans la province de Québec, sous le nom de Matériaux Nano One Québec Inc. (Nano One Materials Québec Inc.), afin de tirer parti de la main-d'œuvre qualifiée et expérimentée de la province, de ses matières premières, de son énergie hydroélectrique à faible coût et de son écosystème de matériaux de batterie de la mine à la mobilité développé depuis des décennies. Nano One évalue les options pour sa ligne pilote multi-CAM de 100 tpa, en commençant par le LFP, qui servira de tremplin pour la production de cathodes sans sulfates et pour la validation de la technologie. Il s'agira également d'un centre de collaboration pour évaluer les intrants de matières premières sous différentes formes dans le but d'éliminer les sous-produits inutiles et les inefficacités enracinées dans les chaînes d'approvisionnement actuelles. Le recrutement est en cours, tant au Québec qu'en Colombie-Britannique, pour de nouveaux postes pour supporter ces plans.

Partenariats & Pipeline

L'état d'avancement des partenariats et des initiatives techniques de Nano One est résumé ci-dessous.

Équipementiers automobiles : Nano One continue de collaborer avec succès avec tous ses partenaires automobiles, à différentes étapes, et de faire progresser le développement de matériaux de cathode, l'économie de la chaîne d'approvisionnement et les plans d'ingénierie pour répondre à leurs plans de croissance futurs.

LFP : Suite à des travaux d'optimisation sur le procédé One-Pot pour LFP en 2021, Nano One travaille avec différents collaborateurs sur l'évaluation de ses matériaux LFP. La croissance future du marché potentiel du LFP oriente les initiatives au Québec vers le projet pilote de 100tpa.

: Suite à des travaux d'optimisation sur le procédé One-Pot pour LFP en 2021, Nano One travaille avec différents collaborateurs sur l'évaluation de ses matériaux LFP. La croissance future du marché potentiel du LFP oriente les initiatives au Québec vers le projet pilote de 100tpa. Matériaux riches en nickel : La phase 1 du travail de développement conjoint de Nano One avec Johnson Matthey sur ses matériaux à haute teneur en nickel eLNO a été récemment achevée, avec succès, et le projet s'est terminé en prévision de la sortie de Johnson Matthey du domaine des matériaux de batterie. Les connaissances acquises dans le cadre de ce projet sont pertinentes pour les plans de mise à l'échelle de Nano One pour d'autres matériaux. Nano One continue d'évaluer et de développer une gamme de différents matériaux NMC (oxide mixte de Nickel, Cobalt et Manganèse lithié) riches en nickel, des modèles technico-économiques et des plans d'ingénierie en collaboration avec des équipementiers automobiles et d'autres intérêts stratégiques dans la chaîne d'approvisionnement des batteries lithium-ion.

Matériaux riches en nickel : La phase 1 du travail de développement conjoint de Nano One avec Johnson Matthey sur ses matériaux à haute teneur en nickel eLNO a été récemment achevée, avec succès, et le projet s'est terminé en prévision de la sortie de Johnson Matthey du domaine des matériaux de batterie. Les connaissances acquises dans le cadre de ce projet sont pertinentes pour les plans de mise à l'échelle de Nano One pour d'autres matériaux. Nano One continue d'évaluer et de développer une gamme de différents matériaux NMC (oxide mixte de Nickel, Cobalt et Manganèse lithié) riches en nickel, des modèles technico-économiques et des plans d'ingénierie en collaboration avec des équipementiers automobiles et d'autres intérêts stratégiques dans la chaîne d'approvisionnement des batteries lithium-ion.

LNM (oxyde de Nickel et de Manganèse lithié, également connu sous le nom de High Voltage Spinel, HVS) : Nano One a atteint avec succès les jalons du projet LNM avec son partenaire asiatique de cathode et évalue ses prochaines étapes pour des activités à l'échelle pilote. Un certain nombre de collaborations avec des utilisateurs finaux et de programmes de test de matériaux sont en cours pour démontrer les avantages de ses matériaux LNM dans les batteries haute tension de nouvelle génération.

Minéraux critiques : Nano One établit des relations avec des sociétés minières mondiales, et a validé avec succès leurs produits, que ce soit du Nickel, du Lithium ou du Fer, en tant qu'intrants de matières premières pour le procédé M2CAM® sans sulfate de Nano One. Nano One a également réussi à positionner son travail avec CBMM vers le revêtement en niobium de matériaux NMC à plus haute teneur en nickel et le développement de manganèse de qualité batterie pour NMC et LNM est en cours en collaboration avec Euro Manganese.

Innovation continue

Nano One croit que l'innovation continue permettra les changements nécessaires pour une ère du térawattheures et est heureux d'annoncer la délivrance du brevet taïwanais I753429 relatif aux matériaux de cathode revêtus de niobium et le brevet américain bientôt délivré 11,329,284 lié au procédé One-Pot. Il s'agit des 21ème et 22ème brevets de Nano One , avec environ 47 autres demandes de brevets actuellement en instance dans des juridictions du monde entier.

Adam Johnson, vice-président des Affaires extérieures, a déclaré : « Le gouvernement du Canada, le président des États-Unis, ainsi que les gouvernements provinciaux et des divers États, ont donné la priorité à la création d'une chaîne d'approvisionnement des batteries en Amérique du Nord, avec des dizaines de milliards de dollars axés sur la transformation de minéraux critiques en matières actives de cathode. Alors que les investisseurs multinationaux commencent à affluer au Canada, Nano One croit que sa technologie et sa stratégie peuvent aider à différencier les chaînes d'approvisionnement nord-américaines en évoluant avec moins de complexité et de coûts, et sans les implications en matière de gaspillage. Nous collaborons avec divers ordres de gouvernement et parties stratégiques pour soutenir cette initiative critique et nous sommes impatients de partager plus de nouvelles à mesure que ces partenariats se développent et que nous continuons à exécuter nos plans d'affaires ».

###

À propos de Nano One

Nano One Materials Corp. (Nano One) est une entreprise de technologie propre possédant un procédé industriel breveté, évolutif et à faible intensité de carbone qui permet de produire à coût modeste des matériaux de cathode pour les batteries au lithium-ion de haute performance. Cette technologie s'applique aux véhicules électriques, au stockage d'énergie, à l'équipement électronique grand public et aux batteries de nouvelle génération, dans le cadre de la campagne mondiale pour un avenir carboneutre. Le procédé de synthèse monotope (One-Pot) de Nano One, son procédé de fabrication de nanocristaux enduits et sa technologie M2CAM® (matériau actif métal-cathode) répondent aux besoins fondamentaux de performance et aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement tout en réduisant les coûts et l'empreinte carbone. Nano One a reçu des fonds de divers programmes gouvernementaux pour mener à bien ses activités. Son projet de recherche sur les matériaux de pointe de batterie (Scaling of Advanced Battery Materials Project) est financé par Technologies du Développement Durable Canada (TDDC) et l'Innovative Clean Energy (ICE) Fund de la Colombie-Britannique. Pour plus de renseignements, visitez le site Web suivant : www.nanoone.ca.

