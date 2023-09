Nano-X Imaging Ltd a été poursuivie vendredi par la Securities and Exchange Commission américaine, qui a accusé la société israélienne d'imagerie médicale et son fondateur Ran Poliakine de négligence pour avoir trompé les investisseurs sur le coût de fabrication de son produit phare.

La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan indique que les défendeurs en 2020 et 2021 ont fait des déclarations fausses et trompeuses qui sous-estimaient le coût de fabrication du Nanox.ARC, un dispositif qui, selon la société, rendrait l'imagerie diagnostique plus abordable que les systèmes d'imagerie médicale existants.