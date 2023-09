Nano-X Imaging et son fondateur Ran Poliakine ont accepté de payer près de 1,1 million de dollars pour répondre aux accusations de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui reprochait à la société israélienne d'imagerie médicale d'avoir négligemment trompé les investisseurs sur le coût de fabrication de son produit phare.

Poliakine a été accusé d'avoir affirmé en 2020 et 2021 que Nano-X pouvait produire en masse Nanox.ARC, censé être une alternative moins coûteuse aux appareils à rayons X existants, pour 8 000 à 12 000 dollars l'unité, tout en ignorant les estimations plus élevées fournies par les cadres de l'entreprise, y compris les cadres de l'ingénierie.

La SEC a déclaré que Nano-X a également vanté les estimations basses trompeuses avant et après son introduction en bourse en août 2020, qui a permis de récolter 165 millions de dollars.

M. Poliakine était le directeur général de Nano-X à l'époque des déclarations trompeuses, et il est maintenant président non exécutif, a déclaré la SEC.

Sans admettre ni nier la faute, Nano-X et Poliakine ont accepté de payer des amendes civiles respectives de 650 000 et 150 000 dollars, et Poliakine paiera 267 000 dollars de restitution plus les intérêts.

Nano-X a refusé tout commentaire supplémentaire.