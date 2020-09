Nano-X : Muddy Waters emboîte le pas de Citron Research 0 22/09/2020 | 15:19 Envoyer par e-mail :

"Nous sommes short sur NNOX parce que nous pensons que c'est un plus gros déchet que Nikola ne le sera jamais". C'est en ces termes que Muddy Waters taille des croupières à la société NANO-X Imaging, débarquée sur le Nasdaq à la mi-août, et qui avait déjà été brocardée par un fonds baissier connu, Citron Research. L'action a touché un pic à 66,67 USD le 11 septembre dernier. Elle a clôturé à 28,83 USD hier soir, et s'apprête à décroche à nouveau aujourd'hui à l'ouverture. Le titre avait été introduit à 18 USD l'action le 21 août. Le fonds baissier de Carson Block estime que l'entreprise israélienne est basée sur du vent, et que le système qu'elle promeut n'est pas opérationnel. "NNOX n'a pas d'autre produit réel à vendre que ses actions", conclut-il. Le 14 septembre, Citron Research avait planté une première banderille en mettant aussi en doute l'existence de la machine Nanox ARC et en expliquant que l'entreprise est une farce complète, avec une R&D minimaliste, de faux clients et des allégations frauduleuses sur ses activités et ses perspectives. Les habituels cabinets d'avocats opportunistes sont déjà sur le pied de guerre pour exhorter les investisseurs à une juteuse "class action".

La Rédaction © Zonebourse.com 2020