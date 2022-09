LAURENT LEVY, CO-FONDATEUR ET PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE NANOBIOTIX, A ÉTÉ DESIGNÉ POUR APPARAÎTRE SUR LA LISTE PHARMAVOICE 100 DES PERSONNES LES PLUS INSPIRANTES DU SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE EN 2022

Regulatory News:

NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX - la ‘’‘Société’‘) (Paris:NANO) (NASDAQ:NBTX), une société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui que Laurent Levy, co-fondateur et président du directoire de Nanobiotix, a été désigné pour apparaître sur la liste PharmaVoice 100 des personnes les plus inspirantes dans le domaine des sciences de la vie.

Cette prestigieuse liste, référence incontournable du secteur révisée chaque année, a été publiée dans l’édition de juillet/août du magazine PharmaVoice. Elle met en lumière les personnes les plus avant-gardistes dans le domaine des sciences de la vie, les personnalités remarquables dont le leadership motivant et innovant a aidé pairs et entreprises à atteindre des objectifs ambitieux.

« Nous sommes très heureux de désigner Laurent Levy comme l’une des 100 personnes les plus inspirantes de l’année 2022 dans le secteur des sciences de la vie », a déclaré Taren Grom, rédacteur en chef de PharmaVoice. Laurent est une source d'inspiration, il a cette capacité à percevoir les tendances de l’industrie comme des opportunités plutôt que des obstacles. Nous saluons sa passion et sa confiance sans faille dans le secteur, ainsi que sa capacité à innover et à sortir des sentiers battus pour développer des stratégies, des produits et des services révolutionnaires. Il a ouvert de nouvelles voies et hissé son entreprise vers de nouveaux sommets, tout en prenant le temps d’accompagner la prochaine génération de leaders du secteur, mais surtout, il a fait preuve d’un grand dévouement pour l’amélioration de la vie des patients. »

« Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours cherché à réparer les injustices que l’on peut rencontrer au cours de la vie et pour moi, l’une des situations les plus inacceptables est qu’une personne puisse être confrontée à une maladie grave pour laquelle il n’existe pas de solution thérapeutique satisfaisante », a déclaré Laurent Levy, co-fondateur et président du directoire de Nanobiotix. C’est un honneur de figurer sur la liste PharmaVoice 100 et c’est aussi une reconnaissance importante du travail précurseur réalisé par l’équipe de Nanobiotix pour révolutionner le traitement du cancer pour des millions de patients. »

La liste PharmaVoice 100, 2022 peut être consultée ici.

***

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s'engagent à faire une différence pour l'humanité. La Société tire parti de sa plateforme exclusive de nanoparticules, en particulier son principal produit candidat NBTXR3 activé par radiothérapie, afin de développer un pipeline d’options thérapeutiques visant à améliorer le contrôle local et systémique des tumeurs solides en commençant par les cancers de la tête et du cou.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations "prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots tels que "à l'heure actuelle", "anticiper", "croire", "s'attendre", "avoir l'intention", "sur la bonne voie", "planifier", "prévu" et "sera", ou la négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces énoncés prospectifs, qui sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement, comprennent des énoncés sur le calendrier et la progression des essais cliniques, le calendrier de notre présentation des données, les résultats de nos études précliniques et cliniques et leurs implications potentielles. Ces déclarations prospectives sont faites à la lumière des informations dont nous disposons actuellement et sur la base d'hypothèses que Nanobiotix considère comme raisonnables. Cependant, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne le risque que des études ultérieures et des essais cliniques en cours ou futurs ne génèrent pas de données favorables malgré des résultats cliniques précoces positifs et les risques associés à la nature évolutive de la durée et de la gravité de la pandémie de COVID-19 et des mesures gouvernementales et réglementaires mises en œuvre en réponse à celle-ci. En outre, de nombreux autres facteurs importants, y compris ceux décrits dans notre rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 8 avril 2022 sous la rubrique " Item 3.D. Risk factors » et ceux énoncés dans le document de référence universel de Nanobiotix déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 8 avril 2022, chacun étant mis à jour dans notre rapport financier semestriel déposé auprès de l'AMF et de la SEC le 8 septembre 2021 (dont une copie est disponible sur www.nanobiotix.com), ainsi que d'autres risques et incertitudes connus et inconnus, peuvent avoir un effet négatif sur ces déclarations prospectives et faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l'avenir.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220906005949/fr/