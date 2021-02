NANOBIOTIX : ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2020

Regulatory News:

NANOBIOTIX (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la ‘‘Société’’), société française pionnière en biotechnologie développant de nouvelles approches thérapeutiques basées sur la physique pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’exercice 2020, clos au 31 décembre 2020.

Chiffre d’affaires 2020

Période de 12 mois terminée le 31 décembre En K€ 2020 2019 Chiffre d’Affaires 50 68 dont licences - - dont prestations de services 50 68 Autres ventes - -

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020

En K€ T4 2020 T3 2020 T2 2020 T1 2020 Chiffre d’affaires -1,51 14,7 13,4 23,5 dont licences - - - - dont prestations de services -1,5 14,7 13,4 23,5

Activités du 4ème trimestre et de l’exercice 2020

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’élève approximativement à 50 K€, provenant principalement de la refacturation des coûts liés à son accord de licence et de collaboration avec PharmaEngine. L’absence de chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2020, s’explique par l'émission d'un avoir suite à une régularisation annuelle.

La position de trésorerie et équivalents de trésorerie s’élève au 31 décembre 2020 à 119,2 M€ suite au succès de l’offre publique au Nasdaq Global Select Market en décembre 2020, apportant un produit brut de 93,5 M€ (113,3 M$, sur la base d'un taux de change de 1,00 € = 1,2115$). Le produit net, après déduction des commissions de souscription et autres frais de placement, s'est élevé à €82,8 millions ($100,4 millions). Nanobiotix prévoit que sa trésorerie actuelle permettra de financer ses opérations en cours et ses activités de développement prévues jusqu'au milieu du second trimestre 2023.

Principaux événements du 4ème trimestre 2020 et post-période

En octobre 2020, Nanobiotix a annoncé la première injection de NBTXR3 à un patient atteint d’un cancer du pancréas dans le cadre de l'essai de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie ainsi que la notification “safe to proceed” de la FDA (Food and Drug Administration) américaine pour deux autres essais cliniques : un essai de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie pour les patients atteints d'un cancer du poumon et éligibles à une ré-irradiation (étude 2020-0123), et un essai de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie, avec chimiothérapie concomitante, pour les patients atteints d'un cancer de l'œsophage (étude 2020-0122). Ces deux études sont menées dans le cadre de la collaboration clinique avec le MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) de l'Université du Texas.

En novembre 2020, Nanobiotix a présenté des premières données positives à l’occasion du 35ème congrès annuel de la SITC (Society for Immunotherapy of Cancer). Ces données ont démontré que NBTXR3, activé par radiothérapie en association avec le pembrolizumab ou le nivolumab (inhibiteurs anti-PD-1 de point de contrôle), pouvait transformer des patients non répondeurs aux anti-PD-1 en répondeurs.

Lors de ce congrès, Nanobiotix a également publié une étude préclinique révélant que NBTXR3, activé par radiothérapie, pourrait, dans certaines circonstances, produire un fort effet abscopal sans association à des checkpoints inhibiteurs et ainsi stimulerait l'immunité antitumorale adaptative tout en augmentant la diversité du répertoire TCR dans les tumeurs traitées par rapport à la radiothérapie seule.

Une seconde étude pré-clinique présentée à la SITC a montré que NBTXR3, associé à une radiothérapie à forte dose dans la tumeur primaire et une radiothérapie à faible dose dans la tumeur secondaire (RadScopal™), associé à des checkpoint inhibiteurs, sous forme d'anti-PD-1 et d'anti-CTLA-4, pouvait améliorer significativement le contrôle des tumeurs primaires et secondaires, prolonger la survie et réduire les métastases pulmonaires dans un modèle in vivo de cancer du poumon résistant aux anti-PD-1. Il a également été observé que la combinaison de traitement favorisait une réponse antitumorale aux niveaux moléculaire et cellulaire et produisait une mémoire antitumorale à long terme.

Toujours en novembre 2020, la Société a annoncé avoir reçu de la FDA une notification “Safe to Proceed” pour deux nouveaux essais cliniques de phase II développés avec le MD Anderson. La première étude (étude 2020-0541) évalue NBTXR3 activé par radiothérapie chez des patients atteints d’un carcinome épidérmoïde de la tête et du cou, récurrent ou métastatique avec une expression limitée de PD-L1 ou résistant aux anti-PD-1. La deuxième étude clinique (étude 2020-0354) évalue NBTXR3 en réirradiation chez des patients ré-irradiés, atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou loco-régional, récurrent et inopérable.

En décembre 2020, Nanobiotix a achevé avec succès son introduction en bourse aux États-Unis sur le Nasdaq Global Select Market l’opération a également inclus le lancement d’un placement sur le marché d’Euronext.

En Janvier 2021, Nanobiotix a annoncé la première injection de NBTXR3 dans le cadre d’un essai de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie avec une chimiothérapie concomitante chez des patients atteints d’un cancer de l’œsophage (étude 2020-0122).

Toujours en janvier, Nanobiotix a annoncé que sa filiale Curadigm avait été sélectionnée pour un accord de collaboration avec Sanofi. Dans le cadre d’un programme de recherche, la technologie Nanoprimer de Curadigm a été ainsi sélectionné comme option très prometteuse pour améliorer de manière significative le portefeuille de thérapies géniques en développement. Curadigm a conclu un accord d'un an avec Sanofi, comprenant un financement direct et des échanges scientifiques. L'objectif de cette collaboration sur la technologie Nanoprimer consiste à établir une preuve de concept en tant que produit de combinaison pouvant accroître les avantages des thérapies géniques et leur bénéfice thérapeutique.

Agenda Financier 2021

Nanobiotix prévoit d’annoncer les résultats financiers et opérationnels de la Société selon le calendrier indicatif suivant :

17 mars 2021 – Résultats annuels 2020

28 avril 2021 – Assemblée Générale Annuelle, Paris, France

30 avril 2021 – Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2021

trimestre 2021 16 juillet 2021 – Chiffre d’affaires du 2 nd trimestre 2021

trimestre 2021 3 septembre 2021 – Résultats semestriels 2021

22 octobre 2021 – Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021

A propos de NANOBIOTIX: www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour concevoir et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits.

Premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’ImmunoOncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO, code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm, située en France et aux Etats-Unis, ainsi que d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens du droit boursier, y compris la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont parfois identifiées par de termes tels que « à date », « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entend », « en voie », «prévoir », « programmé » et « pourrait » ou la forme négative de ces expressions ou de terminologies similaires. Ces déclarations prospectives, qui sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction de la Société et sur les informations dont elle dispose actuellement, comprennent des déclarations sur le calendrier et l'avancement des essais cliniques (y compris en ce qui concerne le recrutement et le suivi des patients), le calendrier de la présentation des données de la Société, ses relations avec ses partenaires de collaboration et leur performance, et les capacités de trésorerie de la Société pour financer ses opérations. Ces déclarations prospectives sont faites à la lumière des informations dont dispose actuellement la Société et sur la base d'hypothèses que la Société considère comme raisonnables. Toutefois, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales et réglementaires mises en œuvre en réponse à l'évolution de la situation. De plus, de nombreux autres facteurs, y compris ceux décrits dans le prospectus déposé par la Société auprès de l’autorité des marchés américaine, la Securities Exchange Commission, le 11 décembre 2020 dans le chapitre « Risk Factors » et ceux décrits dans le document d’enregistrement universel de Nanobiotix approuvé par l’AMF le 12 mai 2020 (sous le numéro R.20-018) tel que modifié, dont des copies sont disponibles sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), ainsi que d’autres risques et incertitudes connus et inconnus dont la réalisation pourrait avoir un effet négatif sur ces déclarations prospectives et conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Hormis dans les cas prévus par la loi, Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour publique de ces déclarations prospectives ou l’actualisation des raisons pour lesquelles les résultats de la Société diffèreraient significativement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, y compris dans l’hypothèse où de nouvelles informations deviendrait disponibles à l’avenir.

1 Régularisation du chiffre d’affaires annuel se traduisant par l’émission d’un avoir au Q4 2020.

