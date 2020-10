NANOBIOTIX : ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020

Regulatory News:

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (Euronext : NANO – ISIN : FR0011341205 – la ‘‘Société’’), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non-audité du troisième trimestre 2020.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 (non-audité)

En K€ T3 2020 T2 2020 T1 2020 T3 2019 Chiffre d’affaires 14,7 13,4 23,5 11,1 dont licences - - - dont prestations de services 14,7 13,4 23,5 11,1

Chiffre d’affaires pour 9 mois jusqu’au 30 septembre 2020 (non-audité)

En K€ Période de 9 mois terminée

le 30 septembre 2020 Période de 9 mois terminée

le 30 septembre 2019 Chiffre d’affaires 51,6 48,2 dont licences - - dont prestations de services 51,6 48,2

Activité et Résultats

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 de Nanobiotix s’élève à 14,7K€. Le chiffre d’affaires sur une période de 9 mois terminée le 30 septembre s’élève à 51,6K€.

Le chiffre d’affaires généré par la Société au cours de cette période provient principalement de la refacturation de matériels et services relatifs aux activités prévues dans le cadre du partenariat avec la Société PharmaEngine.

Au 30 septembre 2020, la position de trésorerie et placements financiers de la Société s’élève à 42,4M€.1 La Société considère disposer de suffisamment de trésorerie pour assurer sa continuité d’exploitation pendant plus de 12 mois.

En juillet 2020, Nanobiotix a levé avec succès 18,80M€ dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires auprès d’investisseurs américains et européens. La Société prévoit d’utiliser ces fonds afin de préparer et d’initier son étude de phase III dans le cancer de la tête et du cou ainsi que de compléter l’étude de phase I d’escalade de dose évaluant la sécurité et la faisabilité de NBTXR3 activé par radiothérapie en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires (« checkpoint inhibitors »).

Également en juillet 2020, Nanobiotix a perçu la deuxième partie du Prêt Garanti par l’État de 5 M€ (PGE Bpifrance) ainsi que le remboursement de 2,3M€ du CIR 2019 (Crédit d’Impôt Recherche).

Enfin, Curadigm, la filiale de Nanobiotix, a également annoncé avoir obtenu un financement non dilutif de 1 M€ du programme Deep Tech de Bpifrance pour le développement de son Nanoprimer. Ce programme a pour but de soutenir le développement d’entreprises de biotechnologie présentant des perspectives concrètes de commercialisation.

Prochaine communication financière : résultats du quatrième semestre 2020, 26 février 2021

A propos de NANOBIOTIX : www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour concevoir et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits.

Premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO, code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm, située en France et aux Etats-Unis, ainsi que d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de produits candidats. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document d’enregistrement universel de Nanobiotix enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 12 mai 2020 (numéro d'enregistrement R.20-010), dont une copie est disponible sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

1 Excluant un éventuel remboursement de toute dette financière impayée

