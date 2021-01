NANOBIOTIX : BILAN SEMESTRIEL S2 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT

Regulatory News:

NANOBIOTIX (Euronext : NANO - Nasdaq : NBTX – ISIN : FR0011341205 – la ‘‘Société’’) - Au titre du contrat de liquidité confié par la société NANOBIOTIX à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:

- Nombre d’actions : 12 970

- Solde en espèces: 103 841,33 €

Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 269 258 titres 2 075 586,28 € 1 872 transactions VENTE 278 912 titres 2 122 781,77 € 2 062 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 22 724

- Solde en espèces: 56 645,84 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 0

- Solde en espèces: 300 000,00

À propos de NANOBIOTIX : www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour concevoir et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits.

Premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO, code Bloomberg : NANO:FP). Le siége social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm, située en France et aux Etats-Unis, ainsi que d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Nanobiotix et à ses activités, y compris ses perspectives et le développement de produits candidats. Nanobiotix estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garanties d’une performance future, étant donné qu’elles portent sur des événements futurs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dans le futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le document d’enregistrement universel de Nanobiotix enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 12 mai 2020 (numéro d'enregistrement R.20-010), dont une copie est disponible sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), et de l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Nanobiotix est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Nanobiotix ou que Nanobiotix ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives.

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1 872 269 158 2 075 586,28 2 062 278 912 2 122 781,77 01/07/2020 20 2063 14882,48 37 5544 40286,03 02/07/2020 27 4974 35907,8 45 6442 46810,15 03/07/2020 32 5081 36818,96 28 5501 40157,3 06/07/2020 11 1962 14461,71 22 3259 24136,81 07/07/2020 13 2766 20010,63 7 574 4215,4 08/07/2020 17 2497 17767,4 12 1780 12786,63 09/07/2020 28 3333 23260,34 18 1704 11998,89 10/07/2020 16 1333 9250,49 32 5017 35063,31 13/07/2020 29 4319 29845,59 16 2192 15253,47 14/07/2020 32 4921 33203,46 14 2085 14161,53 15/07/2020 18 2470 16721,41 68 9926 67953,4 16/07/2020 11 1715 11908,1 32 4627 32456,55 17/07/2020 17 2465 17276,45 25 3365 23777,76 20/07/2020 23 4616 32436,17 41 5686 40445,09 21/07/2020 3 383 2949,6 28 4206 32465,27 22/07/2020 37 5313 40692,27 25 3298 25544,66 23/07/2020 35 4698 34995,87 18 3238 24283,06 24/07/2020 20 4361 31906,82 7 1447 10654,41 27/07/2020 19 1986 14237,44 7 550 3963,52 28/07/2020 13 2000 13380,6 14 3179 21421,06 29/07/2020 20 3590 24614,48 0 0 0 30/07/2020 25 4907 33054,53 15 2291 15595,98 31/07/2020 27 6249 41953,29 28 5057 34260,67 03/08/2020 13 2611 17509,63 15 3282 22144,31 04/08/2020 21 2295 15502,04 28 3060 20934,68 05/08/2020 5 1834 12587,48 16 2746 18930,65 06/08/2020 1 44 303,6 17 2724 18762,91 07/08/2020 11 1256 8607,87 17 2015 13997 10/08/2020 18 2726 19154,78 17 2399 17001,47 11/08/2020 4 1426 10062,57 12 2909 20733,32 12/08/2020 17 1677 11929 7 1056 7522,94 13/08/2020 12 2340 16692,39 6 1433 10303,27 14/08/2020 16 1125 7917,41 5 556 3889,66 17/08/2020 9 1465 10321,36 23 2745 19583,1 18/08/2020 24 3421 24369,49 22 2608 18644,59 19/08/2020 6 1200 8571 15 1421 10145,51 20/08/2020 39 4113 29022,56 8 2042 14477,78 21/08/2020 15 1555 10660,77 6 1039 7183,65 24/08/2020 7 1750 12007,45 10 1161 8082,07 25/08/2020 9 2406 16477,97 14 1955 13376,5 26/08/2020 20 4605 31506,49 16 4236 29091,58 27/08/2020 13 950 6453,54 4 536 3647,8 28/08/2020 10 1232 8437,6 22 2245 15449,19 31/08/2020 13 2987 20703,49 22 2972 20746,94 01/09/2020 16 2093 14346,89 6 1010 6962,74 02/09/2020 2 100 682 17 2110 14502,87 03/09/2020 16 1704 11634,74 16 2849 19674,05 04/09/2020 16 1380 9434,92 16 1641 11290,57 07/09/2020 12 1404 9591,85 6 950 6522,99 08/09/2020 24 2655 18093,29 19 3038 20787,21 09/09/2020 27 3129 21313,5 11 1837 12618,17 10/09/2020 10 1552 10394,52 29 2795 18846,13 11/09/2020 25 2770 18618 10 1269 8605,85 14/09/2020 0 0 0 30 5134 35192,54 15/09/2020 0 0 0 14 1410 10283,84 16/09/2020 21 3081 22706,35 4 900 6687,9 17/09/2020 20 3584 25930,24 8 1000 7268 18/09/2020 19 3074 21518,31 4 315 2248,91 21/09/2020 26 5042 33384,59 2 165 1164,9 22/09/2020 14 1315 8261,62 20 2090 13262,72 23/09/2020 9 1859 11596,81 13 2307 14567,32 24/09/2020 15 1713 10288,96 6 1465 8803,62 25/09/2020 18 2300 13474,09 16 3135 18649,17 28/09/2020 0 0 0 24 3219 19593,73 29/09/2020 7 722 4422,68 16 3586 22424,69 30/09/2020 10 1600 10245,44 22 2832 18469,74 01/10/2020 17 3257 20842,85 17 1480 9641,61 02/10/2020 20 1726 10875,01 15 1600 10140,48 05/10/2020 8 1658 10471,26 19 2360 15085,83 06/10/2020 9 1035 6652,36 4 300 1947 07/10/2020 20 2841 17998,87 10 1704 10894,69 08/10/2020 3 182 1146,6 28 3367 21620,52 09/10/2020 3 484 3230,12 10 561 3728,35 12/10/2020 23 2830 18896,48 12 950 6440,53 13/10/2020 38 4122 27191,19 15 2655 18419,86 14/10/2020 12 2011 12953,25 5 600 3888 15/10/2020 38 4438 27971,83 4 900 5732,01 16/10/2020 0 0 0 25 4015 25656,25 19/10/2020 3 590 3859,07 15 1831 12023,63 20/10/2020 17 1954 12696,12 14 1188 7816,33 21/10/2020 24 2491 15863,44 28 3118 20127 22/10/2020 7 686 4421,61 21 2730 17845,19 23/10/2020 24 4885 32104,22 15 3460 22845,34 26/10/2020 34 3703 23785,48 15 3055 20035,61 27/10/2020 28 2879 17702,68 15 1455 9064,21 28/10/2020 15 2702 15703,48 0 0 0 29/10/2020 3 550 3085,5 6 1672 9712,31 30/10/2020 19 1766 10452,07 16 1630 9702,09 02/11/2020 6 540 3200,69 33 3766 23156,76 03/11/2020 0 800 5033,04 0 2266 14360,32 04/11/2020 0 0 0 15 1862 12080,47 05/11/2020 0 0 0 26 2469 16329,23 06/11/2020 15 2009 13286,32 14 1861 12408,4 09/11/2020 2 200 1396 17 2690 19253,41 10/11/2020 24 4187 34240,45 36 5492 46097,1 11/11/2020 31 4530 39489,82 47 4073 35769,9 12/11/2020 30 3085 30502,94 27 2079 20619,52 13/11/2020 20 2793 28211,81 27 2907 29596,17 16/11/2020 3 450 4796,01 15 1694 18112,59 17/11/2020 2 956 10538,27 16 1605 17816,62 18/11/2020 46 7462 78174,15 30 4892 52302,33 19/11/2020 11 2652 27133,14 23 3100 32588,44 20/11/2020 21 2040 22093,4 25 3009 32721,37 23/11/2020 5 1631 18315,64 30 2569 28809,79 24/11/2020 10 1430 16778,19 25 1959 23064,68 25/11/2020 15 2887 34174 16 1680 20216,45 26/11/2020 8 816 10119,71 25 2795 34853,37 27/11/2020 0 0 0 23 1667 21554,64 30/11/2020 50 6795 89142,93 6 600 8095,98 01/12/2020 18 2876 36696,03 44 3336 42702,13 02/12/2020 34 3619 44152,52 2 100 1210 03/12/2020 32 3465 41646,87 33 3704 44735,8 04/12/2020 12 1281 15496,26 12 1131 13669,27 07/12/2020 7 906 10867,56 22 2462 30507,13 08/12/2020 22 2861 35923,86 14 1348 17015,53 09/12/2020 0 0 0 0 0 0 10/12/2020 0 0 0 0 0 0 11/12/2020 0 0 0 0 0 0 14/12/2020 0 0 0 0 0 0 15/12/2020 0 0 0 0 0 0 16/12/2020 0 0 0 0 0 0 17/12/2020 0 0 0 0 0 0 18/12/2020 0 0 0 0 0 0 21/12/2020 0 0 0 0 0 0 22/12/2020 0 0 0 0 0 0 23/12/2020 0 0 0 0 0 0 24/12/2020 0 0 0 0 0 0 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 0 0 0 0 0 0 29/12/2020 0 0 0 0 0 0 30/12/2020 0 0 0 0 0 0 31/12/2020 0 0 0 0 0 0

