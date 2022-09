NANOBIOTIX ET LIANBIO ANNONCENT LE RECRUTEMENT DU PREMIER PATIENT EN ASIE POUR L'ESSAI DE PHASE 3 NANORAY-312, ÉVALUANT NBTXR3 DANS LA PRISE EN CHARGE DES CANCERS DE LA TÊTE ET DU COU

Regulatory News:

NANOBIOTIX (Euronext : NANO–– Nasdaq : NBTX), société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer et LianBio (Nasdaq : LIAN), société de biotechnologie dédiée à la mise à disposition de médicaments innovants pour les patients en Chine et sur les principaux marchés asiatiques, ont annoncé aujourd’hui la randomisation du premier patient en Asie pour l’étude internationale de Phase 3, NANORAY-312, évaluant l’efficacité de NBTXR3 pour le traitement des patients âgés atteints d’un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou (« LA-HNSCC ») non éligibles à la chimiothérapie à base de platine.

« Nous pensons que NBTXR3 a exprimé un potentiel pour améliorer les résultats du traitement dans de multiples tumeurs solides, y compris dans le carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou sur la base de l’étude 102, essai clinique de Phase 1 de Nanobiotix », a déclaré Yizhe Wang, Ph.D. et PDG de LianBio. « Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec les cliniciens des sites localisés notamment en Chine et en Corée du Sud pour évaluer NBTXR3 dans cette population de patients délicate à traiter. Avec l’augmentation du recours à la radiothérapie en Asie, nous pensons que NBTXR3 pourrait s'ancrer dans le paysage thérapeutique des patients atteints de cancer dans cette région. ».

L’étude NANORAY-312 est une étude internationale de Phase 3 randomisée à deux bras, évaluant l’efficacité et la tolérance de NBTXR3 activé par radiothérapie, associé ou non au cetuximab, comparé à la radiothérapie seule avec ou sans cetuximab chez des patients âgés à haut risque, non éligibles à la chimiothérapie et atteints d’un carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou. Les patients éligibles à l’étude NANORAY-312 seront traités selon un ratio 1:1 avec NBTXR3, par radiothérapie seule ou par radiothérapie associée à cetuximab en fonction de la décision de l’investigateur. Cet essai pivot devrait porter sur 500 patients à l’échelle mondiale, dont environ 100 dans certains territoires de l’accord de licence conclu avec de LianBio.

NANORAY-312 s’appuie sur l’étude 102 de Nanobiotix, un essai de phase 1 évaluant la tolérance et les premiers signes d’efficacité de NBTXR3 activé par radiothérapie chez des patients âgés à haut risque atteints de LA-HNSCC, non éligibles à la chimiothérapie et intolérants au cetuximab. A date, l’étude 102 a démontré une médiane de survie globale de 17,9 mois pour la population entièrement traitée (n=56) et de 23,0 mois chez les patients évaluables (n=44).

LianBio détient les droits exclusifs de développement et de commercialisation de NBTXR3 notamment en Chine, Corée du Sud, Singapour et Thaïlande.

NBTXR3 est un nouveau produit en oncologie, potentiellement le premier de sa catégorie, composé de nanoparticules d’oxyde d’hafnium fonctionnalisé. NBTXR3 est administré par injection intra tumorale unique et activé par radiothérapie. Le mécanisme d’action physique du produit candidat est conçu pour induire la mort des cellules tumorales dans la tumeur injectée lorsqu’il est activé par la radiothérapie, déclenchant ensuite une réponse immunitaire adaptative et une mémoire anticancéreuse à long terme. Compte tenu du mécanisme d’action physique, Nanobiotix pense que NBTXR3 pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides pouvant être traitées par radiothérapies et à toutes les combinaisons thérapeutiques. La Food and Drug Administration aux États-Unis a accordé la désignation réglementaire Fast Track pour l’étude du NBTXR3 activé par la radiothérapie, pour la population NANORAY-312.

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s'engagent à faire une différence pour l'humanité. La Société tire parti de sa plateforme exclusive de nanoparticules, en particulier son principal produit candidat NBTXR3 activé par radiothérapie, afin de développer un pipeline d’options thérapeutiques visant à améliorer le contrôle local et systémique des tumeurs solides en commençant par les cancers de la tête et du cou.

LianBio est une société de biotechnologie transnationale dont la mission est de mettre à disposition de patients en Chine et dans d’autres marchés asiatiques des médicaments révolutionnaires. LianBio s’appuie sur ses partenariats avec des sociétés biopharmaceutiques innovantes du monde entier afin de développer un portefeuille diversifié de produits candidats validés cliniquement et susceptibles de créer de nouvelles normes de soins dans les domaines cardiovasculaire, oncologique, ophtalmologique, inflammatoire et respiratoire. LianBio se tourne vers l'international afin de se positionner comme un partenaire de choix avec une plateforme assurant un lien avec la Chine et d’autres marchés asiatiques. Pour plus d’informations, consultez le site www.lianbio.com.

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations « prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots tels que "à l'heure actuelle", "anticiper", "croire", "s'attendre", "avoir l'intention", "sur la bonne voie", "planifier", "prévu" et "sera", ou la négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces énoncés prospectifs, qui sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement, comprennent des énoncés sur le potentiel de NBTXR3 comme candidat-médicament, y compris son rôle éventuel dans le domaine des traitements du cancer, sur le calendrier et l’avancée des essais cliniques, sur le calendrier attendu de la présentation des données de Nanobiotix ou de LianBio, les résultats des études précliniques de Nanobiotix et leurs implications éventuelles et le développement de NBTXR3 sur les marchés asiatiques dans le cadre de l’accord de licence conclu avec LianBio. Ces déclarations prospectives sont faites à la lumière des informations dont Nanobiotix et LianBio disposent actuellement et sur la base d’hypothèses que Nanobiotix et LianBio considèrent comme raisonnables. Cependant, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne le risque que des études ultérieures et des essais cliniques ne génèrent pas de données favorables malgré des résultats précliniques positifs et les risques associés à la nature évolutive de la durée et de la gravité de la pandémie de COVID-19 et des mesures gouvernementales et réglementaires mises en œuvre en réponse à celle-ci. En outre, de nombreux autres facteurs importants, y compris ceux décrits dans le rapport annuel de Nanobiotix sur le formulaire 20-F déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 7 avril 2021 sous la rubrique « Item 3.D. Risk factors » et ceux énoncés dans le document de référence universel (n° D.21-0272) de Nanobiotix déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 7 avril 2021 (dont une copie est disponible sur www.nanobiotix.com) et dans le rapport annuel de LianBio sur le formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 et les documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, ainsi que d'autres risques et incertitudes connus et inconnus, peuvent avoir un effet négatif sur ces déclarations prospectives et faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Sauf si la loi l’exige, Nanobiotix et LianBio n’assument aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devenaient disponibles à l'avenir.

