NANOBIOTIX PARTICIPERA À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE INVESTISSEURS DE H.C. WAINWRIGHT AU MOIS DE SEPTEMBRE 2022

NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX - la ‘’‘Société’‘) (Paris:NANO) (NASDAQ:NBTX), société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui que Laurent Levy, Co-fondateur et président du directoire et Bart Van Rhijn, directeur financier, participeront à la 24e Conférence Annuelle Investisseurs organisée par H.C. Wainwright, qui se tiendra en présentiel à New York et en virtuel, du 12 au 14 septembre 2022.

Informations relatives à la présentation :

Date : 12 septembre, 2022 Heure : 2:00 – 2:30 PM ET / 20h – 20h30 CET

Une diffusion en direct de la présentation sera disponible sur la page Événements de la section « Investisseurs » du site Web de la société. Un visionnage en replay sera disponible sur le site web de Nanobiotix dans les 48 heures suivant l'événement. La présentation de la Société peut être téléchargée ici.

Pour toute demande de rencontre individuelle, en personne ou virtuelle, merci de vous inscrire ici.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s'engagent à faire une différence pour l'humanité. La philosophie de l'entreprise est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Créée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris (France). La Société détient également des filiales à Cambridge, Massachusetts (États-Unis), en France, en Espagne et en Allemagne. Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020.

Nanobiotix est propriétaire de plus de 30 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques pour les applications 1) en oncologie ; 2) en biodisponibilité et biodistribution ; et 3) dans les troubles du système nerveux central. Les ressources de la Société sont principalement consacrées au développement de son principal produit-candidat , NBTXR3, issu de sa plateforme oncologique propriétaire.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

