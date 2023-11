Conférence téléphonique et diffusion en direct sur Internet à 14 h 00 CET / 8 h 00 ET le 14 novembre 2023

PARIS and CAMBRIDGE, Mass., 09 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX – la « Société »), société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui qu’elle publiera, le lundi 13 novembre 2023, ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2023, après la clôture du marché américain.



Cette publication sera suivie d’une conférence téléphonique et d’une diffusion en direct sur Internet le mardi 14 novembre 2023, à 14 h 00 CET / 8 h 00 ET. Au cours de la conférence téléphonique, Laurent Levy, président du directoire, et Bart Van Rhijn, directeur financier, feront le point sur l’activité de la Société, passeront brièvement en revue ses résultats pour le troisième trimestre 2023, et passeront en revue les dernières données présentées lors du congrès annuel 2023 de la Société Européenne d’Oncologie Médicale (ESMO), avant de répondre aux questions des participants.

Les détails de la conférence sont les suivants :

Live (France) : 0 800 916 834

Live (États-Unis) : 1-888-886-7786

Live (international) : 1-416-764-8658

Call me™ : lien

Les participants peuvent utiliser les numéros d’appel des invités ci-dessus et être pris en charge par un opérateur ou ils peuvent cliquer sur le lien Call me™ pour un accès téléphonique instantané à l’événement (dial-out). Le lien Call me™ sera activé 15 minutes avant le début de l’évènement. Il sera possible d’accéder à la diffusion en direct de la conférence en visitant la page Investisseurs du site Web de la Société à l’adresse www.nanobiotix.com. Il est recommandé de se connecter 10 minutes avant le début de l’évènement. Une rediffusion de la conférence sera disponible peu après la fin de celle-ci et sera archivée sur le site Web de la Société.

Les participants sont invités à envoyer leurs questions à l’avance par courriel à investors@nanobiotix.com.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de l’entreprise est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient des filiales dont une notamment à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).

Nanobiotix est propriétaire de plus de 20 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.

Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

