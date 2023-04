NANOBIOTIX fait le point sur ses activités et publie ses résultats financiers pour l'année 2022

L’essai pivot de Phase 3, NANORAY-312, se déroule désormais à l’échelle mondiale avec 104 sites activés dans 25 pays à ce jour. L’analyse d’efficacité intermédiaire est planifiée, comme prévu, pour le 2ème semestre 2024, après la survenue d’environ 67 % des événements de survie sans progression (PFS) prévus.



Les données finales de l’étude 102 dans le cancer de la tête et du cou sont attendues au 2ème semestre 2023.

Les premières données dans le cancer du pancréas (essai mené par le MD Anderson) sont attendues au 2ème semestre 2023.

Un Directeur Médical (Chief Medical Officer) avec une expérience multidisciplinaire en oncologie s’inscrivant dans la stratégie de Nanobiotix, devrait rejoindre le groupe au 3ème trimestre 2023.

41,4 millions d’euros de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022.

Le document de référence universel 2022 a été déposé auprès de l’autorité française des marchés financiers et le rapport annuel 2022 (Form 20-F) a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Une conférence téléphonique et un webcast sont prévus le mardi 25 avril à 14h00 CEST / 8h00 EDT.

PARIS et CAMBRIDGE, Mass., 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO - NASDAQ : NBTX - la « Société »), une société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, fait le point sur ses progrès opérationnels et présente ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et annonce le dépôt de son document de référence universel (URD) pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), ainsi que de son rapport annuel (Form 20-F) pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

“En 2022, nous avons connu une avancée majeure dans notre objectif de proposer notre principal candidat nanothérapeutique, NBTXR3, aux patients âgés atteints de cancer de la tête et du cou. Cela a été rendu possible par le recrutement des premiers patients dans toutes les grandes régions pour notre étude pivot de Phase 3, NANORAY-312”, a déclaré Laurent Levy, cofondateur de Nanobiotix et président du conseil d’administration. “L’année écoulée a également mis à l’épreuve notre agilité. Face à la volatilité persistante des marchés financiers, notre équipe s’est montrée proactive en donnant la priorité aux programmes de développement essentiels, en mettant en place des mesures pour réduire les dépenses et prolonger notre capacité opérationnelle sans entraver notre potentiel de développement. De plus, alors que notre équipe s’est concentrée sur la réalisation de nos priorités à court terme, nous avons également continué à renforcer notre leadership pour l’avenir avec l’arrivée de notre responsable mondial des affaires cliniques et médicales, Leonard A. Farber, M.D., et la création de notre Conseil Consultatif Scientifique multinational et pluridisciplinaire. Je suis confiant que l’impulsion créée en 2022 nous positionne favorablement pour des succès en 2023 et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont soutenu notre mission”.

Faits marquants opérationnels de l’année 2022, état du portefeuille de produits et étapes à venir

Renforcement de l’équipe de direction avec la nomination de Leonard Farber, M.D., en tant que Directeur des Affaires Cliniques et Médicales.

Création du Conseil Consultatif Scientifique (Scientific Advisory Board, SAB) de Nanobiotix, composé de radio-oncologues de premier plan, oncologues médicaux et chirurgicaux du monde entier impliqués dans la prise de décision en matière de traitement en oncologie, dans les essais cliniques et le recrutement de patients. Ce SAB permettra de soutenir davantage le développement clinique de NBTXR3.

Le candidat au poste de Chief Medical Officer (CMO, Directeur Médical) dont l’expérience multidisciplinaire en oncologie et en immuno-oncologie s’inscrit dans la stratégie de la Société, devrait rejoindre la Société au troisième trimestre 2023.



Voie d’enregistrement prioritaire dans le carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou (LA-HNSCC), contrôle local par NBTXR3 utilisé seul et activé par radiothérapie (RT) :

NANORAY-312, essai de Phase 3 évaluant NBTXR3 ± cetuximab activé par RT vs RT ± cetuximab chez des patients âgés atteints de LA-HNSCC. Initiation sur des sites géographiques clés en Europe, en Asie (en collaboration avec LianBio) et aux États-Unis avec 104 sites activés dans 25 pays. Une analyse de futilité est planifiée au premier semestre 2024, après la survenue de 25 % des événements de PFS prévus. Premières données d’efficacité et de sécurité intermédiaires de la Phase 3 attendues après 67% des événements de PFS prévus et planifiées au deuxième semestre 2024.



Étude 102, essai de Phase 1 évaluant NBTXR3 activé par RT dans le LA-HNSCC Le recrutement de la phase d’expansion de dose est terminé. Une analyse intermédiaire des données, réalisée en février 2022, indiquait une médiane de survie globale de 17,9 mois dans la population traitée (n=56) et de 23,0 mois chez les patients évaluables (n=44). Les données finales de sécurité et d’efficacité sont attendues au second semestre 2023.



Voie prioritaire en immunothérapie dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou récurrent/métastatique (R/M HNSCC), amorçage de la réponse immunitaire avant un traitement anti-PD-1 :

Étude 1100 : essai de Phase 1 d’escalade et d’expansion de dose évaluant NBTXR3 activé par RT suivi d’un anti-PD-1 chez des patients atteints de cancers avancés. Fin du recrutement de la phase d’escalade de dose, établissement de la dose recommandée pour la Phase 2 (RP2D) et début du recrutement dans les cohortes d’expansion. Présentation de données d’escalade de dose lors de la conférence annuelle 2022 de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) ; la réduction objective des lésions cibles, observée chez 71% des patients évaluables, a permis un contrôle durable et maintenu des lésions naïves et résistantes aux anti-PD-1, incluant 8 patients avec un contrôle de la maladie de plus de 6 mois et 5 patients avec un contrôle de la maladie de plus de 12 mois. Mise à jour des données de la Phase 1 de l’étude 1100 prévue à une date restant à déterminer.



Programme d’enregistrement de Phase 3 chez les patients atteints de HNSCC locorégional récurrent (LRR) non résécable ou récurrent ou métastatique résistant à un traitement anti-PD-1/PD-L1 antérieur. Commentaires préliminaires de la FDA suggérant qu’un unique essai contrôlé, randomisé, incluant une analyse comparative prédéterminée du taux de réponse global (ORR) pourrait être approprié pour soutenir une approbation accélérée, sous réserve de la confirmation du bénéfice clinique basé sur les résultats de survie globale (OS) du même essai. La Société prévoit de consulter le nouveau CMO avant de poursuivre les discussions avec la FDA sur la voie d’enregistrement potentielle pour une approche d’immunothérapie avec NBTXR3. La Société envisage de communiquer sur la suite de ses intentions au troisième trimestre 2023.





Expansion du développement de NBTXR3 par la mise en place de collaborations avec des partenaires d’envergure internationale dans l’objectif de valider son effet universel potentiel dans le traitement de tout type de tumeur solide et en association avec des agents anti-cancéreux :

Collaboration en cours avec le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas Détermination de la RP2D pour NBTXR3 dans l’adénocarcinome pancréatique (PDAC) et présentation de données qualitatives préliminaires positives sur l’efficacité. Données préliminaires de tolérance de la partie escalade de dose de l’essai de Phase 1b dans le PDAC attendues au deuxième semestre 2023. Fin du recrutement de la partie expansion de dose de l’essai de Phase 1b dans le PDAC attendue au deuxième semestre 2023. Détermination de la RP2D pour NBTXR3 dans le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) attendue au deuxième semestre 2023. Données initiales de Phase 1b/2 pour NBTXR3 en association avec une immunothérapie chez des patients atteints de cancer de l’œsophage attendues en 2024.



Résultats financiers de l’année 2022

Chiffre d’affaires et autres produits : Aucun chiffre d’affaires n’a été comptabilisé en 2022. Le chiffre d’affaires non significatif de la Société généré en 2021 provenait principalement de la refacturation de coûts externes d’organisme de recherche clinique liés à l’accord de licence et de collaboration désormais résiliée entre la Société et PharmaEngine, Inc.

Les autres produits ont augmenté de manière significative en passant de de 2,6 millions d’euros et 2,5 millions d’euros en 2021 et 2020 à 4,8 millions d’euros en 2022. Cette hausse s’explique par l’augmentation des crédits d’impôt recherche.

Dépenses de Recherche et Développement (R&D) : les dépenses de R&D se composent principalement des dépenses précliniques, cliniques et de fabrication, liées au développement de NBTXR3 et s’élèvent à 32,6 millions d’euros pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2022, contre 30,4 millions d’euros pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2021. L’augmentation des dépenses nettes de R&D est principalement due à l’augmentation des coûts de développement liés aux voies prioritaires de développement la Société, y compris le lancement de son essai clinique pivot international de Phase 3 (NANORAY-312), la poursuite de l’étude 102 et de sa phase d’expansion, et de son essai en cours en immunothérapie (étude 1100), ainsi qu’à l’augmentation des dépenses liées au personnel.

Frais commerciaux, généraux et administratifs (SG&A) : les SG&A ont diminué de 1,6 million d’euros, soit 8,1 %, passant de 19,4 millions d’euros pour les douze mois clos le 31 décembre 2021 à 17,9 millions d’euros pour les douze mois clos le 31 décembre 2022. Cette diminution reflète les efforts de la Société pour rationaliser les frais commerciaux, généraux et administratifs et internaliser certaines fonctions.

Résultat net : le résultat net s’établit à une perte de 57.0 millions d’euros, soit 1,64 euro par action, pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2022. En comparaison, pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2021, le résultat net s’établissait à une perte de 47.0 millions d’euros, soit 1,35 euro par action. Notre perte opérationnelle a diminué, passant de 52,6 millions d’euros en 2021 à 46,7 millions d’euros en 2022 ; cette amélioration a été principalement compensée par un impact négatif ponctuel de 6,9 millions d’euros lié à l’évaluation de la dette à suite de sa renégociation en 2022, par une hausse des charges d’intérêt, ainsi que par une baisse des gains de change de 3,1 millions d’euros en 2022 par rapport à 2021.

Trésorerie et équivalents de trésorerie : au 31 décembre 2022, Nanobiotix disposait de 41,4 millions d’euros de trésorerie, d’équivalents de trésorerie et d’investissements, contre 83,9 millions d’euros au 31 décembre 2021.

Position financière : sur la base du plan opérationnel actuel et des projections financières, Nanobiotix prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie de 41,4 millions d’euros au 31 décembre 2022, avec la perspective de l’utilisation de l’equity line PACEO miss en place, permettront de financer ses opérations jusqu’au troisième trimestre 2023.

Continuité d'exploitation : Nous avons préparé nos états financiers consolidés en appliquant le principe de continuité d’exploitation. Nous avons enregistré des pertes nettes de 57,0 millions d’euros et une diminution de notre trésorerie et équivalents de trésorerie de 42,5 millions en 2022. Au 31 décembre 2022, notre déficit cumulé était de 227,3 millions d’euros et nous avions un besoin en fonds de roulement négatif de 22,7 millions d’euros. Nous prévoyons de continuer à engager des dépenses importantes liées au développement et à la fabrication de produits candidats nanotechnologiques tels que NBTXR3 et à la réalisation d’études cliniques. De plus, nous pouvons rencontrer des difficultés imprévues, des complications, des retards de développement et d’autres facteurs inconnus qui nécessiteraient des dépenses supplémentaires. En raison de ces opérations, nous prévoyons de continuer de comptabiliser des pertes importantes à court terme. En outre, l’emprunt souscrit auprès de la BEI (Banque Européenne d’Investissement) contient une obligation de maintenir une position minimale de trésorerie et d’équivalents de trésorerie à hauteur du montant du principal du prêt, limitant d’autant la disponibilité des ressources de trésorerie pour répondre aux besoins opérationnels.

En prenant en compte ce covenant de trésorerie, les engagements de la Société impliquent que la trésorerie et les équivalents de trésorerie actuels permettent de financier nos dépenses d’exploitation jusqu’au troisième trimestre de 2023. La violation de ce covenant financier entraînerait la faculté pour la BEI de demander un remboursement anticipé de tout ou partie du montant principal, ainsi que des intérêts courus et tout autre montant couru ou impayé. Cependant la Société a obtenu une dérogation temporaire de la BEI abaissant de 15 millions d’euros ce covenant financier jusqu’au 31 juillet 2023, et a conclu un accord de principe avec la BEI pour le prolonger automatiquement jusqu’au 31 janvier 2024, sous réserve d’une signature d’ici le 31 juillet 2023 par la Société d’un partenariat de développement et commercial. Si la Société obtenait cette prorogation de la renonciation temporaire ou des ressources financières additionnelles, la Société ne se retrouverait pas en défaut de ce covenant financier au 31 juillet 2023.

La Société recherche activement des financements supplémentaires par le biais d’un ou plusieurs nouveaux partenariats, alliances collaboratives ou stratégiques possibles, sans exclure l’utilisation de l’equity line (PACEO) signée avec Kepler Cheuvreux, des financements auprès d’investisseurs institutionnels ou stratégiques, y compris en envisageant l’accès aux marchés de capitaux, ou une combinaison de ces derniers. Cependant, la Société ne peut garantir si ou quand de telles opérations auront lieu ou si elles se feront à des conditions satisfaisantes.

Alors que la Société a mis en place et continuera de mettre en place des actions pour obtenir de nouveaux financements et piloter ses couts au travers de plan de réduction des dépenses opérationnelles si nécessaire, les facteurs exposés ci-dessus indique, en l’état, un doute matériel quant à la capacité de la Société d’assurer la continuité d’exploitation, en l’absence de la certitude de l’obtention des ressources eu égard aux besoins de trésorerie futurs.

Le directoire de la Société a déterminé qu’il est approprié de préparer des états financiers consolidés au 31 décembre 2022 et pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, en appliquant le principe de continuité d’exploitation et en supposant que la Société poursuivra ses activités dans un avenir prévisible.

Le conseil de surveillance, dans sa séance du 24 avril 2023, a revu et arrêté les comptes clos au 31 décembre 2022

Disponibilité des rapports financiers pour l’année 2022

L’URD et le 20-F sont disponibles sur le site web de Nanobiotix à l’adresse https://ir.nanobiotix.com/financial-information/annual-reports. L’URD est disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org) et le 20-F est disponible sur le site de la SEC (www.sec.gov).

L’URD 2022 de la Société comprend :

le rapport financier annuel 2022, y compris le rapport sur le gouvernement d’entreprise

les rapports des commissaires aux comptes de la Société et des informations sur leurs honoraires

les informations requises concernant le programme de rachat d’actions de la Société



Conférence téléphonique et webcast

Nanobiotix organisera une conférence téléphonique et une diffusion en direct sur Internet le mardi 25 avril 2023, à 14h00 CEST / 8h00 EDT, avant l’ouverture du marché américain. Au cours de la conférence téléphonique, Laurent Levy, président du directoire, et Bart Van Rhijn, directeur financier, passeront brièvement en revue les résultats de la Société pour l’année 2022, et feront le point sur les activités de la Société avant de répondre aux questions des analystes et investisseurs.

Les détails de la conférence téléphonique sont les suivants :

Live (France) : 0 800 912 848

Live (États-Unis) : 1-877-423-9813

Live (international) : 1-201-689-8573

Numéro d’identification de la conférence (ID) : 13738121

Call me™ : lien

Les participants peuvent utiliser les numéros d’appel des invités ci-dessus et être pris en charge par un opérateur ou peuvent également cliquer sur le lien Call me™ pour un accès téléphonique instantané à l’événement (dial-out). Le lien Call me™ sera activé 15 minutes avant le début de l’évènement. Il sera possible d’accéder à la diffusion en direct de la conférence en visitant la page Investisseurs du site Web de la Société à l’adresse www.nanobiotix.com . Il est recommandé de se connecter 10 minutes avant le début de l’évènement. Une rediffusion de la conférence sera disponible peu après la fin de celle-ci et sera archivée sur le site Web de la Société.

Les participants sont invités à envoyer leurs questions à l’avance par courriel à investors@nanobiotix.com.

À propos de NBTXR3

NBTXR3 est un nouveau produit en oncologie, potentiellement le premier de sa catégorie, composé de nanoparticules d’oxyde d’hafnium cristallisées et stériles en suspension aqueuse. NBTXR3 est administré par injection intra tumorale unique et activé par radiothérapie. Le mécanisme d’action physique du produit candidat est conçu pour induire la mort des cellules tumorales dans la tumeur injectée lorsqu’il est activé par radiothérapie, déclenchant ensuite une réponse immunitaire adaptative et une mémoire anticancéreuse à long terme. Compte tenu du mécanisme d’action physique, Nanobiotix pense que NBTXR3 pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides pouvant être traitées par radiothérapie et à toutes les combinaisons thérapeutiques, en particulier les inhibiteurs de checkpoints.

NBTXR3 est en cours d’évaluation dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) localement avancé comme principale voie de développement. L’étude de Phase 1 d'escalade et d’expansion de dose menée par la Société a montré des données de tolérance favorables et des signes précoces d'efficacité ; et une étude mondiale d'enregistrement de Phase 3 a commencé à recruter en 2022. En février 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé la désignation réglementaire Fast Track pour l’étude du NBTXR3 activé par la radiothérapie, avec ou sans cetuximab, pour le traitement des patients atteints de HNSCC localement avancé qui ne sont pas éligibles à la chimiothérapie à base de platine - la même population évaluée dans l’étude de Phase 3 prévue.

Nanobiotix a également donné la priorité à un programme de développement en immuno-oncologie, en commençant par une étude clinique de Phase 1 menée par la Société, évaluant NBTXR3 activé par la radiothérapie en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle anti-PD-1 pour les patients atteints de HNSCC locorégionaux récurrents ou récurrents/métastatiques et de métastases pulmonaires ou hépatiques de tout cancer primaire éligible à un traitement anti-PD-1.

Compte tenu des domaines d’intérêt de la Société et du potentiel évolutif de NBTXR3, Nanobiotix s’est engagée dans une stratégie de collaboration stratégique avec des partenaires de classe mondiale pour étendre le développement du produit candidat parallèlement à ses voies de développement prioritaires. Conformément à cette stratégie, en 2019, Nanobiotix a conclu une collaboration de recherche clinique large et complète avec le MD Anderson Cancer Center de l’Université du Texas pour parrainer plusieurs études de Phase 1 et de Phase 2 visant à évaluer NBTXR3 dans différents types de tumeurs et en combinaisons avec différents agents anti-cancéreux.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie clinique en phase avancée, qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les résultats des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de l’entreprise est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France. La Société possède également des filiales à Cambridge, Massachusetts (États-Unis), en France, en Espagne et en Allemagne. Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020.

Nanobiotix est propriétaire de plus de 20 brevets parapluie associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central. Les ressources de la Société sont principalement consacrées au développement de son principal produit candidat - NBTXR3 - qui est le produit de sa plateforme oncologique propriétaire et qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Europe pour le traitement des patients atteints de sarcomes des tissus mous sous la marque Hensify®.

Pour plus d'informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations “prospectives” au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, notamment le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots tels que "en ce moment", “anticiper”, "croire", “pouvoir”, “estimer”, “s'attendre”, “avoir l'intention”, “est désigné pour”, “peut”, “pourrait”, “sur la bonne voie”, “planifier”, “potentiel”, “prédire”, “objectif”, “doit”, “devrait”, “prévu” et “sera”, ou la négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives, qui sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement, comprennent des déclarations concernant le calendrier et l'avancement des essais cliniques, le calendrier de notre présentation des données, les résultats de nos études précliniques et cliniques et leurs implications potentielles. Ces déclarations prospectives sont faites à la lumière des informations dont nous disposons actuellement et sur la base d'hypothèses que Nanobiotix considère comme raisonnables. Cependant, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris en ce qui concerne le risque que les études ultérieures et les essais cliniques en cours ou à venir ne génèrent pas de données favorables malgré des résultats cliniques précoces positifs ; les risques associés à la nature évolutive de la durée et de la gravité de la pandémie de COVID-19 et des mesures gouvernementales et réglementaires mises en œuvre en réponse à celle-ci ; le risque que la BEI puisse accélérer les prêts dans le cadre du contrat de financement et de son amendement lors de la survenance de cas de défaut habituels ; le risque que la Société ne soit pas en mesure d'obtenir des capitaux supplémentaires à des conditions intéressantes. En outre, de nombreux autres facteurs de risques et incertitudes importants, y compris ceux décrits dans notre rapport annuel sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la SEC) des États-Unis le 24 avril 2023 à la rubrique “3.D. Facteurs de risque” et ceux énoncés dans le document de référence universel de Nanobiotix déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l’AMF) le 24 avril 2023, (dont une copie est disponible sur www.nanobiotix.com ) peuvent avoir un effet négatif sur ces déclarations prospectives et faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l’avenir.

Compte de résultat consolidé (Montants en milliers d’euros sauf résultat par action) 31 décembre 2022

31 décembre 2021

Chiffre d'affaires et autres produits Chiffre d'affaires — 10 Autres produits de l'activité 4 776 2 637 Total des produits d’exploitation 4 776 2 647 Frais de recherche et de développement (32 636) (30 378) Frais commerciaux, généraux et administratifs (17 857) (19 434) Autres produits et charges opérationnels (985) (5 414) Total des charges opérationnelles (51 478) (55 226) Résultat opérationnel (46 702) (52 579) Produits financiers 3 533 6 360 Charges financières (13 863) (780) Résultat financier (10 329) 5 580 Impôts sur les sociétés (10) (5) Résultat net (57 041) (47 003) Résultat de base par action (en euros) (1,64) (1,35) Résultat dilué par action (en euros) (1,64) (1,35)





Etat consolidé de la situation financière (Montants en milliers d’euros) 31 décembre 2022

31 décembre 2021

Total des actifs non courants 7 412 8 709 Trésorerie et équivalents de trésorerie 41 388 83 921 Total des actifs courants 52 358 93 060 TOTAL DE L'ACTIF 59 769 101 769 Perte nette sur la période (57 041) (47 003) Total des capitaux propres (27 045) 26 790 Total des passifs non courants 48 878 38 134 Total des passifs courants 37 936 36 845 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 59 769 101 769





