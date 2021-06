NANOBIOTIX : ORGANISE UNE DISCUSSION VIRTUELLE ENTRE EXPERTS SUR LES NOUVELLES DONNÉES DE SON RADIOENHANCER NBTXR3 EN IMMUNOTHÉRAPIE

Regulatory News:

NANOBIOTIX (Paris:NANO) (NASDAQ:NBTX) (Euronext : NANO – NASDAQ : NBTX – la « Société » ) est une société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer. La Société annonce l’organisation d’une discussion virtuelle entre experts pour les analystes, les investisseurs et la communauté scientifique, le vendredi 11 juin 2021 à 8h ET / 14h CET. L'événement réunira plusieurs leaders d'opinion, dont des investigateurs de l'étude.

Cette discussion virtuelle détaillera les données d'immunothérapie présentées lors de la réunion annuelle de l'American Society for Clinical Oncology (ASCO) 2021, ainsi que les perspectives cliniques et les implications du radioenhancer NBTXR3, potentiel « first-in-class », dans la prise en charge des patients en oncologie.

Les inscriptions à l'événement sont ouvertes et une diffusion « live » de la discussion, ainsi qu'un enregistrement, seront disponibles dans la section événements du site web de la Société.

Programme

NBTXR3 peut-il transformer les non-répondeurs aux anti-PD-1 en répondeurs et améliorer la réponse chez les patients naïfs ?

Agenda :

Introduction (8:00 ET / 14:00 CET) Jeffrey Bockman, PhD, Executive Vice-president et Oncology Practice Head, Cello Health BioConsulting

(8:00 ET / 14:00 CET)

NBTXR3 : Mode d’action (8:05 ET / 14:05 CET) Laurent Levy, PhD, Co-fondateur et CEO, Nanobiotix



Aperçu des prises en charge actuelles : Promesses et limites de l'immunothérapie, rationnel des approches combinées (8:10 ET / 14:10 CET) Jared Weiss, MD, Professeur associé de Médecine, division Oncologie, University of North Carolina Lineberger Comprehensive Cancer Center



Etude 1100 de Nanobiotix : Résultats mis à jour d’efficacité et de tolérance (8:20 ET / 14:20 CET) Tanguy Seiwert, MD, Professeur assistant en Oncologie, Directeur, Head and Neck Cancer Oncology Disease Group, Johns Hopkins Medicine et Colette Shen, MD, PhD, Professeur assistant, Radiation Oncology, University of North Carolina Lineberger Comprehensive Cancer Center



NBTXR3, rationnel et opportunité de l’association avec d’autres thérapies anti-cancéreuses (8:40 ET / 14:40 CET) James Welsh, MD, Professeur Associé, Département de Radiation Oncology, University of Texas MD Anderson Cancer Center



Discussion et Q&R : Implications de l’étude 1100 dans les cancers de la tête et du cou et au-delà (8:50 ET / 14:50 CET) Discussion modérée par Jeffrey Bockman



Conclusion (9:10 ET / 15:10 CET) Jeffrey Bockman



A propos de NANOBIOTIX :

Nanobiotix est une Société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s'engagent à faire une différence pour l'humanité. La philosophie de l'entreprise est ancrée dans un concept : repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.

Créée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris (France). La Société compte également des filiales à Cambridge, Massachusetts (États-Unis), en France, en Espagne et en Allemagne. Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York, depuis décembre 2020.

Nanobiotix est propriétaire de plus de 30 familles de brevets associés à trois plateformes nanotechnologiques pour les applications en oncologie, en biodisponibilité et biodistribution et dans les troubles du système nerveux central. Les ressources de la Société sont principalement consacrées au développement de son principal produit-candidat, NBTXR3, issu de sa plateforme oncologique propriétaire et qui a déjà obtenu l'autorisation de mise sur le marché en Europe pour le traitement des patients atteints de sarcomes des tissus mous, sous la marque Hensify®.

Pour plus d'informations sur Nanobiotix, consultez le site http://www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens du droit boursier, y compris la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont parfois identifiées par de termes tels que «à date», «estimer», «considérer», «avoir pour objectif», «s’attendre à», «entend», «en voie», «prévoir», «programmé» et «pourrait» ou la forme négative de ces expressions ou de terminologies similaires. Ces énoncés prospectifs, qui sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction de la Société et sur les informations dont elle dispose actuellement, comprennent des énoncés sur le calendrier et la progression des essais cliniques, le calendrier de notre présentation des données, les résultats de nos études précliniques et cliniques et leurs implications potentielles, le développement et la commercialisation du NBTXR3, et l'exécution des stratégies de développement et de commercialisation de la Société. Ces déclarations prospectives sont faites à la lumière des informations dont dispose actuellement la Société et sur la base d'hypothèses que la Société considère comme raisonnables. Toutefois, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales et réglementaires mises en œuvre en réponse à l'évolution de la situation. De plus, de nombreux autres facteurs, y compris ceux décrits dans le rapport annuel «Form 20-F» déposé par la Société auprès de l’autorité des marchés américaine, la Securities Exchange Commission, le 7 avril 2021 dans le chapitre « Item 3.D. Risk Factors » et ceux décrits dans le document d’enregistrement universel de Nanobiotix déposé auprès de l’AMF le 7 avril 2021 (dont des copies sont disponibles sur www.nanobiotix.com), ainsi que d’autres risques et incertitudes connus et inconnus dont la réalisation pourrait avoir un effet négatif sur ces déclarations prospectives et conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Hormis dans les cas prévus par la loi, Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour publique de ces déclarations prospectives ou l’actualisation des raisons pour lesquelles les résultats de la Société diffèreraient significativement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, y compris dans l’hypothèse où de nouvelles informations deviendrait disponibles à l’avenir.

