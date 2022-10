NANOBIOTIX participera à la Jefferies Healthcare Conference à Londres

PARIS et Cambridge, Mass., 31 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ: NBTX – la « Société ») est une société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui que Laurent Levy, cofondateur et président du directoire, et Bart Van Rhijn, directeur financier, participeront à une discussion (« fireside chat »), le mardi 15 novembre 2022 à 17h GMT/ 12h PM ET durant la Jefferies Healthcare Conference à Londres.

La présentation sera retransmise en direct sur la page Evénements de la section Investisseurs du site Internet de la Société. Une rediffusion sera disponible pendant au moins 30 jours après l’événement.

À propos de NANOBIOTIX

Nanobiotix est une société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s'engagent à faire une différence pour l'humanité. La Société tire parti de sa plateforme exclusive de nanoparticules, en particulier son principal produit candidat NBTXR3 activé par radiothérapie, afin de développer des solutions thérapeutiques visant à améliorer le contrôle local et systémique des tumeurs solides en commençant par les cancers de la tête et du cou.

