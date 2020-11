Nanobiotix : Assemblée générale extraordinaire de Nanobiotix le 30 novembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE NANOBIOTIX DU 30 NOVEMBRE 2020

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique); 27 novembre, 2020 - NANOBIOTIX(Euronext : NANO - ISIN : FR0011341205 - la « Société »), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, rappelle aujourd'hui que son Assemblée générale extraordinaire est appelée à se tenir le 30 novembre 2020 à 9h30.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 dont les dispositions ont été prolongées jusqu'au 30 novembre 2020 par décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020, cette assemblée générale se déroulera à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Les actionnaires ne seront donc pas en mesure d'assister physiquement à ladite assemblée mais pourront s'y faire représenter et voter.

Composition du bureau :

Président : Laurent Condomine, président du conseil de surveillance,

Scrutateurs : Laurent Levy, actionnaire et membre du directoire et Philippe Mauberna, actionnaire et membre du directoire

Secrétaire : Ricky Bhajun.

Droit de communication des actionnaires :

Tous les documents et informations prévus à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés ou téléchargés sur le site de la Société : www.nanobiotix.com depuis le vingt-et-unième (21ème) jour précédant l'assemblée c'est-à-dire le 9 novembre 2020.

A propos de NANOBIOTIX : www.nanobiotix.com

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d'importants besoins médicaux et non satisfaits.

Le premier produit d'une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l'expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d'Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique

Euronext : NANO,code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm, située en France et aux Etats-Unis, ainsi qu'une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.