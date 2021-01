Nanobiotix : CURADIGM, FILIALE DE NANOBIOTIX, SIGNE UN ACCORD DE COLLABORATION AVEC SANOFI AXÉ SUR LE PORTEFEUILLE DE THERAPIES GENIQUES

"Les progrès constants de Curadigm représentent une promesse d’expansion pour les applications nanotechnologiques inventées par Nanobiotix. Nous sommes heureux que Sanofi reconnaisse le potentiel du Nanoprimer de Curadigm pour l’amélioration de l'efficacité de leurs produits-candidats actuellement en développement. Alors que les équipes de Nanobiotix restent concentrées sur le développement du NBTXR3 dans le domaine de l'oncologie, l'équipe de Curadigm va tirer parti de ce partenariat, et explorer d’autres opportunités, afin d’accélérer son développement, d’ouvrir de nouvelles opportunités d’innovation et d’améliorer les bénéfices thérapeutiques pour les patients". - Laurent Levy, PDG de Nanobiotix

NANOBIOTIX (Euronext : NANO - NASDAQ : NBTX - la ''Société''), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de collaboration conclu par Curadigm, sa filiale détenue à 100%, avec Sanofi.

Suite à la sélection du projet de Curadigm intégrant la technologie « Nanoprimer » comme une option très prometteuse pour contribuer au développement de la thérapie génique de Sanofi, Curadigm et Sanofi signeront un accord d'un an comprenant un financement direct et des échanges scientifiques. L'objectif du projet est d'établir une preuve de concept pour « Nanoprimer » en tant que produit de combinaison pouvant améliorer le bénéfice thérapeutique des produits-candidats de thérapie génique.

De nombreuses thérapies prometteuses à base d'acide ribonucléique (ARN) administrées par voie intraveineuse voient leur efficacité limitée en raison de leur clairance rapide dans le foie. Trop vite éliminées, ces thérapies ne peuvent atteindre l'accumulation nécessaire dans les tissus cibles pour générer les résultats escomptés. En outre, l'accumulation dans le foie, plutôt que dans les tissus cibles, peut entraîner une toxicité hépatique limitant la dose.

Le Nanoprimer est une technologie propriétaire inventée par Nanobiotix et dont le développement et la commercialisation ont été confiés sous licence à Curadigm. Le Nanoprimer est conçu pour occuper précisément et temporairement les voies de clairance thérapeutiques dans le foie. Administrée par voie intraveineuse, immédiatement avant le traitement prescrit, la technologie Nanoprimer agit pour empêcher une clairance rapide, augmentant ainsi la biodisponibilité et l'accumulation ultérieure de produits thérapeutiques dans les tissus ciblés.

Étant donné que le Nanoprimer est un produit-candidat de combinaison qui n'altère ni ne modifie les thérapies auxquelles il est associé, Nanobiotix s'attend à ce que l'équipe de Curadigm continue à rechercher des partenariats pour associer sa technologie avec différentes classes de médicaments, en particulier avec les thérapies à base d'ARN. La société est convaincue que l'expansion continue du pipeline de développement de Curadigm ouvrira de nouvelles opportunités d’améliorer significativement le bénéfice des traitements au profit des patients du monde entier.

Curadigm, filiale de Nanobiotix SA, est une entreprise de nanotechnologie dont la mission est de changer le paradigme de l'administration thérapeutique afin d’améliorer les bénéfices thérapeutiques pour les patients. La plateforme Nanoprimer de Curadigm est conçue pour augmenter la biodisponibilité des médicaments tout en diminuant leurs effets indésirables, en particulier la toxicité hépatique. La plateforme peut être utilisée avec la plupart des thérapies intraveineuses (IV) et pour de nombreuses classes de médicaments. Curadigm est dédié au progrès du développement thérapeutique à partir de sa compréhension approfondie des interactions des médicaments avec l'organisme. Son objectif est d'avoir un impact sur l’efficacité des médicaments existants et en développement dans de multiples indications cliniques.

Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour concevoir et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d’importants besoins médicaux non satisfaits.

Premier produit d’une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l’expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d’Immuno-Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie.

Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO, code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm, située en France et aux Etats-Unis, ainsi que d’une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.

La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.

Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.

Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens du droit boursier, y compris la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Act de 1995. Ces déclarations prospectives sont parfois identifiées par de termes tels que « à date », « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entend », « en voie », «prévoir », « programmé » et « pourrait » ou la forme négative de ces expressions ou de terminologies similaires. . Ces déclarations prospectives, qui sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction de la Société et sur les informations dont elle dispose actuellement, comprennent des déclarations sur le calendrier et l'avancement des essais cliniques (y compris en ce qui concerne le recrutement et le suivi des patients), le calendrier de la présentation des données de la Société, ses relations avec ses partenaires de collaboration et leur performance, et les capacités de trésorerie de la Société pour financer ses opérations. Ces déclarations prospectives sont faites à la lumière des informations dont dispose actuellement la Société et sur la base d'hypothèses que la Société considère comme raisonnables. Toutefois, ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19 et les mesures gouvernementales et réglementaires mises en œuvre en réponse à l'évolution de la situation. De plus, de nombreux autres facteurs, y compris ceux décrits dans le prospectus déposé par la Société auprès de l’autorité des marchés américaine, la Securities Exchange Commission, le 11 décembre 2020 dans le chapitre « Risk Factors » et ceux décrits dans le document d’enregistrement universel de Nanobiotix approuvé par l’AMF le 12 mai 2020 (sous le numéro R.20-018) tel que modifié, dont des copies sont disponibles sur le site internet de la Société (www.nanobiotix.com), ainsi que d’autres risques et incertitudes connus et inconnus dont la réalisation pourrait avoir un effet négatif sur ces déclarations prospectives et conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Nanobiotix diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Hormis dans les cas prévus par la loi, Nanobiotix décline toute responsabilité quant à la mise à jour publique de ces déclarations prospectives ou l’actualisation des raisons pour lesquelles les résultats de la Société diffèreraient significativement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, y compris dans l’hypothèse où de nouvelles informations deviendrait disponibles à l’avenir.

