Nanobiotix : RFS Nanobiotix Juin 2022

1. Informations relatives à l'entreprise

Nanobiotix, société anonyme dont le siège social est situé au 60 rue de Wattignies, 75012 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 447 521 600 (« Nanobiotix », la « Société », et, avec ses filiales, le « Groupe ») est une société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique, afin de révolutionner l'approche des traitements du cancer grâce à la nanophysique ; son ambition est d'apporter un bénéfice à des millions de patients qui reçoivent une radiothérapie, en améliorant l'efficacité des rayonnements dans les cellules tumorales, sans augmenter la dose reçue par les tissus sains environnant les tumeurs. Elle est soutenue par des personnes qui s'engagent à faire une différence pour l'humanité. La Société exploite une plateforme de nanoparticules exclusive pour développer un pipeline d'options thérapeutiques, dont NBTXR3, son principal produit candidat activé par radiothérapie, conçu pour améliorer le contrôle local et systémique des tumeurs solides, avec un focus initial dans le traitement des cancers de la tête et du cou.

Parallèlement au programme prioritaire de développement dans la perspective d'un enregistrement de NBTXR3 en monothérapie, dans le traitement du cancer de la tête et du cou, mené par la Société avec l'étude pivot de Phase 3 en cours NANORAY-312, Nanobiotix accorde également la priorité au développement de NBTXR3 en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI) pour (i) surmonter la résistance aux ICI, (ii) fournir un meilleur contrôle de la maladie locale et systémique et (iii) améliorer de manière significative les résultats de survie.

Grâce à ces deux programmes conduits par la Société, Nanobiotix vise à répondre partout dans le monde, aux besoins non satisfaits des patients âgés et fragiles atteints d'un cancer de la tête et du cou localement avancé qui ne sont pas admissibles à la chimiothérapie à base de platine - l'actuel standard de soins - ainsi qu'à ceux des patients adultes atteints de cancers de la tête et du cou récurrents ou métastatiques qui sont résistants aux ICI.

Parallèlement aux développements menés par la Société, Nanobiotix travaille avec des partenaires de renommée internationale pour étendre l'évaluation de NBTXR3 à des indications et des combinaisons de traitements dans diverses tumeurs solides. À ce jour, des données positives sur la tolérance et la faisabilité du traitement par NBTXR3 ont été obtenues dans le cancer de la tête et du cou, le cancer du foie, le cancer du rectum, le cancer de la prostate et le sarcome des tissus mous. De plus, des évaluations cliniques sont actuellement en cours dans les cancers du pancréas, de l'œsophage et du poumon. En outre, il a été démontré que le traitement par NBTXR3 activé par radiothérapie est faisable et bien toléré, en association avec une chimioradiothérapie concomitante, en association avec des ICI et en association avec le cetuximab dans de multiples indications.

Conformément aux priorités stratégiques de la Société, Nanobiotix prévoit mettre en place un modèle complet pour le cancer de la tête et du cou où la radiothérapie fait partie des protocoles de traitement. La Société pense que ce modèle pourrait être reproduit pour toute tumeur solide pouvant recevoir une injection de NBTXR3.

La Société est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (sous le symbole boursier " NANO " ; Code ISIN : FR0011341205, code Bloomberg : NANO:FP) et sur le Nasdaq Global Select Market (sous le symbole boursier "NBTX").