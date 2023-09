1. Informations relatives à l'entreprise

Nanobiotix, Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 447 521 600 et ayant son siège social au 60 rue de Wattignies, 75012, Paris (« Nanobiotix » ou la « Société » et, avec ses filiales, le « Groupe »), est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée, pionnière dans les approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer et répondre à d'autres besoins médicaux importants non satisfaits avec pour objectif d'améliorer la vie de millions de patients.

Nous pensons, au sein de Nanobiotix, que les nanothérapies que la Société développe dans le traitement du cancer ont le potentiel d'augmenter significativement la réponse des patients à la radiothérapie et le nombre de patients qui pourraient bénéficier des traitements systémiques contre le cancer, telles que les thérapies ciblées et la chimiothérapie.

Créée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, France. La Société possède également des filiales à Cambridge, Massachusetts (États-Unis), en France, en Espagne et en Allemagne. Le Groupe est coté sur Euronext : Paris sous le symbole « NANO » depuis 2012 (ISIN : FR0011341205, Code Bloomberg : NANO:FP) et sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « NBTX » aux États-Unis depuis décembre 2020.

Le Groupe est propriétaire de plus de 20 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications en 1) oncologie ; 2) biodisponibilité et biodistribution ; et 3) troubles du système nerveux central.

Les ressources de la Société sont principalement consacrées au développement de son principal produit candidat, le NBTXR3, qui est le produit de sa plateforme exclusive d'oncologie.

2. Évènements significatifs durant le semestre écoulé (du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023)

La Société a fait d'une priorité le développement de NBTXR3 administré seul dans le traitement du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) avec l'essai NANORAY-312 et l'étude 102 évaluant NBTXR3 dans le HNSCC localement avancé. Nanobiotix poursuit également l'étude 1100, un essai de Phase 1 multi-cohortes évaluant NBTXR3 suivi d'un inhibiteurs de points de contrôle anti-PD-1 dans de multiples tumeurs solides chez des patients naïfs ou résistants à une immunothérapie anti-PD-1 antérieure. Par ailleurs, Nanobiotix, poursuit sa collaboration avec le MD Anderson pour le développement d'essais cliniques notamment dans les cancers de la tête et du cou, du pancréas, du poumon et de l'œsophage.

Nanobiotix a annoncé le 5 mai 2023 être entré en négociation contractuelle finale pour le développement et la commercialisation de NBTXR3 avec un leader mondial de l'industrie pharmaceutique. Ces négociations ont abouti par la signature d'un accord de licence global pour le co-développement et la commercialisation de NBTXR3, avec Janssen Pharmaceutica NV (Janssen), une entité du groupe Johnson & Johnson, annoncé le 10 juillet 2023 (voir section II. Note 23 du présent rapport pour plus de détails).

Au 30 juin 2023, la Société a signé un accord de collaboration d'essai global (le " GTCA ") avec LianBio dans le cadre de l'accord de licence signé le 11 mai 2021. Conformément aux termes et conditions de cet accord de licence, LianBio participera à l'essai mondial de Phase 3 d'enregistrement " HNSCC 312 " mené par Nanobiotix dans le cadre de la réalisation de l'essai appelé également NANORAY-312 mené dans les territoires sous licence LianBio. Conformément au contrat GTCA, LianBio est responsable de tous les coûts internes et externes encourus dans le cadre de l'étude NANORAY-312 se déroulant sur les territoires sous licence et de tous les coûts et dépenses externes encourus par ou au nom de la Société pour l'étude globale qui sont généralement applicables à la fois, pour la partie de l'étude menée dans les territoires sous licence en ce qui concerne les patients recrutés dans le cadre de l'engagement de recrutement, et pour la partie de l'étude globale menée en dehors des territoires sous licence.

3. Activité de la Société au 1er semestre 2023

3.1 CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

Le total du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation pour le semestre clos le 30 juin 2023 s'élève à 3,3 millions d'euros, contre 1,3 million d'euros pour le semestre clos le 30 juin 2022. Cette hausse est principalement liée à une augmentation de 0.6 million d'euros du crédit d'impôt recherche et à une augmentation de 1,3 million d'euros des "Autres revenus". L'augmentation des "Autres revenus" est principalement liée à l'accord de collaboration pour des essais globaux (ou "GTCA") signé au 30 juin 2023 avec LianBio dans le cadre du contrat de licence de LianBio signé le 11 mai 2021 (voir la note 4.1 pour plus d'informations). La refacturation des coûts