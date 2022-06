2021_Nanobiotix_Rapport de gestion du Directoire_Exercice 2021

Sommaire

1.2. Faits marquants de l'exercice écoulé

Les évènements clés de l'exercice 2021 sont résumés chronologiquement ci-dessous :

Janvier 2021

En janvier, Curadigm, filiale de Nanobiotix, a conclu un nouvel accord de collaboration avec Sanofi axé sur un pipeline de thérapies géniques avec une période contractuelle de recherche prorogée en octobre pour être effective jusqu'à la remise par Curadigm d'un rapport final à Sanofi.

Mai 2021

En mai, la société s'est associée à LianBio pour développer et commercialiser NBTXR3, potentiel radioenhancer premier de sa classe, pour tous les types de tumeurs et combinaisons thérapeutiques en Chine et sur d'autres marchés asiatiques.

Juin 2021

En juin, le centre de cancérologie MD Anderson a initié la cinquième étude clinique dans le cadre de l'accord de collaboration clinique avec Nanobiotix évaluant NBTXR3 dans le cancer du poumon.

Octobre 2021

En octobre, Nanobiotix a présenté les premières données de survie de sa voie prioritaire dans les cancers de la tête et du cou parmi cinq autres présentations lors de la réunion annuelle 2021 de l'American Society for Radiation Oncology.

Novembre 2021

En novembre, Nanobiotix a annoncé de nouvelles données précliniques en combinaison avec inhibiteur de point de contrôle immunitaire ayant mis en évidence un potentiel amorçage immunitaire.

Activités et progrès de Nanobiotix en 2021

1.2.1 Activités cliniques

Résultat positifs dans les cancers du rectum (PEP503-RC-10001)

Comme annoncé précédemment, les essais cliniques NBTXR3 menés par PharmaEngine, Inc. (« PharmaEngine ») en Asie, y compris l'essai clinique ouvert de phase I/II PEP503-RC-10001 avec radiothérapie en association avec chimiothérapie pour les patients atteints d'un cancer du rectum non résécable, sont en cours de conclusion ou d'interruption.

Les critères d'évaluation primaires et secondaires de l'essai PEP503-RC-10001 évalueront le profil d'innocuité et détermineront la toxicité limitant la dose, évalueront la posologie recommandée et évalueront l'activité antitumorale en évaluant le taux de réponse de NBTXR3 administré par injection intratumorale et activé par radiothérapie, avec un traitement de chimiothérapie concomitant chez les patients atteints d'un cancer du rectum non résécable. L'essai, qui est mené sur un site à Taïwan, devait traiter jusqu'à 42 patients. PharmaEngine mettra en œuvre la fin anticipée et la fin de cet essai clinique conformément aux lignes directrices de bonnes pratiques cliniques. L'essai sera considéré comme terminé lorsque tous les patients inscrits auront atteint la « fin de l'étude » et que PharmaEngine publiera un rapport d'étude final conformément aux lignes directrices de bonnes pratiques cliniques.

En janvier 2021, PharmaEngine a présenté les premiers résultats cliniques de cette étude lors du symposium 2021 de l'American Society of Clinical Oncology gastrointestinal Cancers Symposium (ASCO- GI 2021). L'injection intra-tumorale de NBTXR3 avec CCRT s'est avéré réalisable et le produit-candidat a été bien tolérée, à tous les niveaux de dose, et aucun événement indésirable ou événement indésirable grave associé au NBTXR3 n'a été observé dans l'étude. Une toxicité limitant la dose associée à la