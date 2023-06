Nanobiotix : Rapport de gestion et Rapport sur le gouvernement d'entreprise (résultats annuels 2022) AG 27/06/2023

Présentation de Nanobiotix S.A.

Présentation de l'activité de la Société

Nanobiotix, Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 447 521 600 et ayant son siège social au 60 rue de Wattignies, 75012, Paris (« Nanobiotix » ou la « Société » et, avec ses filiales, la « Société »), est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée, pionnière dans les approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique pour le traitement du cancer et d'autres besoins médicaux importants non satisfaits avec l'intention expresse d'avoir un impact favorable sur la vie de millions de patients.

NBTXR3 est un nouveau produit en oncologie, potentiellement le premier de sa catégorie et disposant d'une protection brevetée telle que résumée dans la section 5.6. du présent document, composé de nanoparticules d'oxyde d'hafnium fonctionnalisé. NBTXR3 est administré par injection intra-tumorale unique et activé par radiothérapie. Le mécanisme d'action physique du produit candidat est conçu pour induire la mort des cellules tumorales dans la tumeur injectée lorsqu'il est activé par radiothérapie, déclenchant ensuite une réponse immunitaire adaptative et une mémoire anticancéreuse à long terme.

Compte tenu du mécanisme d'action physique, Nanobiotix pense que NBTXR3 pourrait être adapté à toutes les tumeurs solides pouvant être traitées par radiothérapies et à toutes les combinaisons thérapeutiques, NBTXR3 est principalement évalué dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) localement avancé, principale voie de développement. La Société a également donné la priorité à un programme de développement en immuno-oncologie, en commençant par une étude clinique de Phase 1, évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie suivi par un traitement avec des inhibiteurs de checkpoint anti-PD-1 chez des patients atteints de HNSCC locorégional récurrent ou récurrent/métastatique, ou de métastases des tissus mous, ou pulmonaires ou hépatiques provenant de tout cancer primitif éligible à un traitement anti-PD-1.

Créée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, France. La Société possède également des filiales à Cambridge, Massachusetts (États-Unis), en France, en Espagne et en Allemagne. Le Groupe est coté sur Euronext : Paris sous le symbole « NANO » depuis 2012 (ISIN : FR0011341205, Code Bloomberg : NANO:FP) et sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « NBTX » aux États-Unis depuis décembre 2020.

Le Groupe est propriétaire de plus de 23 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications en 1) oncologie ; 2) biodisponibilité et biodistribution ; et 3) troubles du système nerveux central. Les ressources de la Société sont principalement consacrées au développement de son principal produit candidat, le NBTXR3, qui est le produit de sa plateforme exclusive d'oncologie.

1.1.1. Pipeline de NBTXR3

Grâce à près de vingt ans d'expérience dans le développement de notre technologie et en s'appuyant sur d'étroites collaborations avec des partenaires stratégiques, nous bénéficions d'un solide pipeline de développement. Le tableau ci-dessous présente notre portefeuille d'essais cliniques en cours et prévus, y compris ceux faisant l'objet d'une collaboration. Des détails supplémentaires concernant les essais cliniques les plus avancés de Nanobiotix sont disponibles dans la section « 5. Activités en matière de recherche et développement ».