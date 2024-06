NANOBIOTIX : Stifel initie une couverture à achat

Stifel initie une couverture de Nanobiotix avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours fixé à 16 euros, une cible impliquant un potentiel de hausse de 304% pour l'action de la société de biotechnologies.



'NBTXR3, l'actif le plus avancé de Nanobiotix, est un radioenhancer innovant conçu pour améliorer l'efficacité de la radiothérapie en amplifiant la dose de radiation de façon intra-tumorale, déclenchant à la fois des réponses locales et systémiques', explique-t-il.



Le broker souligne aussi que la société prévoit déjà d'explorer toutes les facettes des nanoparticules quel que soit le domaine thérapeutique, comme illustré par le lancement de la plateforme Curadigm en 2019 et le dévoilement récent d'Oocuity.



