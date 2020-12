Nanobiotix : annonce la fixation du prix de son offre globale et l'approbation de l'admission aux négociations sur le nasdaq global select market

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NANOBIOTIX ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DE SON OFFRE GLOBALE ET

L'APPROBATION DE L'ADMISSION AUX NEGOCIATIONS SUR LE NASDAQ GLOBAL

SELECT MARKET

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique); le 10 décembre 2020 - NANOBIOTIX(Euronext : NANO - ISIN : FR0011341205 - la « Société »), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Select Market par le biais d'une augmentation de capital de 7.300.000 nouvelles actions ordinaires (les « Actions Nouvelles »), comprenant une offre au public de 5.445.000 actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (les « ADS »), chacune représentant une action ordinaire, aux États-Unisd'Amérique (l'« Offre aux U.S. ») et une offre concomitante de 1.855.000 actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unisd'Amérique à certains investisseurs (l'« Offre Européenne » et, avec l'Offre aux U.S., l'« Offre Globale »). Le prix par ADS a été fixé à $13,50 dans l'Offre aux U.S. et correspond à un prix de 11.14 € par Action Nouvelle sur la base d'un taux de change de 1,00 € = $1.2115 tel que publié par la Banque centrale européenne le 10 décembre 2020. Le montant brut total est estimé à environ 98,6 millions de dollars U.S., équivalent à environ 81,3 millions d'euros, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais à payer par la Société. Le règlement-livraisonde l'Offre Globale interviendra aux alentours du 15 décembre 2020, sous réserve des conditions usuelles.

Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la Société. Les ADSs ont été admises aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market et les négociations devraient débuter le 11 décembre 2020, sous le symbole « NBTX ». Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole « NANO ».

Les Actions Nouvelles (y compris sous la forme d'ADS) offertes dans le cadre de l'Offre Globale feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment B) sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN FR0011341205 et devraient être admises aux négociations le 15 décembre 2020.

Jefferies LLC agit en qualité de coordinateur global et teneur de livre associé de l'Offre Globale et Evercore Group, LLC et UBS Securities LLC agissent également en qualité de teneurs de livres associés pour l'Offre aux U.S. Gilbert Dupont agit en qualité de manager pour l'Offre Européenne (ensemble, les « Banques Garantes »).

Nature de l'Offre Globale

Les Actions Nouvelles seront émises par le biais d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et dans le cadre des dispositions de l'article L.225-136 du Code de commerce et conformément aux 2ème et 7ème résolutions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 30 novembre 2020.

Le prix de souscription par Action Nouvelle en euros est égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre (soit les séances du 7, 8 et 9 décembre 2020), diminué d'une décote de 9,80 % et a été déterminé par la Société conformément à la 2ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 novembre 2020.