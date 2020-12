Nanobiotix : annonce la mise à disposition d'un prospectus dans le cadre de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Select Market

COMMUNIQUÉ DE PRESSE NANOBIOTIX ANNONCE LA MISE A DISPOSITION D'UN PROSPECTUS DANS LE CADRE DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR LE NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique); le 11 décembre 2020 - NANOBIOTIX(Euronext : NANO - ISIN : FR0011341205 - la « Société »), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui que l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a approuvé un prospectus sous le n°20-598,le 11 décembre 2020, dans le cadre de son offre au public d'actions nouvelles, notamment sous la forme d'American Depositary Shares, à l'occasion de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Select Market. Le prospectus est constitué: du document d'enregistrement universel approuvé par l'AMF le 12 mai 2020 sous le numéro R.20-0010 ;

R.20-0010 ; du premier amendement au document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF le 20 novembre 2020, sous le numéro D.20-0339-A01 et approuvé par l'AMF le 11 décembre 2020 sous le numéro R.20-032 ;

du second amendement au document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF le 11 décembre 2020, sous le numéro D.20-0339-A02 et approuvé par l'AMF le 11 décembre 2020 sous le numéro R.20.033 ; de la note d'opération ; et

du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération). Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de la Société à l'adresse www.nanobiotix.com, section « Actionnaires », ainsi que sur le site de l'AMF à l'adresse www.amf- france.org. Des exemplaires du document d'enregistrement universel, tel qu'amendé sont également disponibles gratuitement, sur demande, au siège social de la Société situé 60, rue de Wattignies, 75012 Paris, France. A propos de NANOBIOTIX : www.nanobiotix.com Créée en 2003, Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule. La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour designer et proposer des solutions inédites, efficaces et généralisables pour répondre à d'importants besoins médicaux et non satisfaits. Le premier produit d'une nouvelle classe, NBTXR3, dont Nanobiotix est propriétaire, a pour objectif l'expansion des bénéfices de la radiothérapie à des millions de patients atteints de cancers. Le programme d'Immuno- Oncologie de Nanobiotix pourrait apporter une nouvelle dimension aux immunothérapies en oncologie. Nanobiotix est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Code ISIN : FR0011341205, code mnémonique Euronext : NANO,code Bloomberg : NANO:FP). Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm, située en France et aux Etats-Unis, ainsi qu'une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et deux filiales en Europe, en Espagne et en Allemagne.

RESUME DU PROSPECTUS Section 1 - Introduction Nom et codes internationaux d'identification des valeurs mobilières (codes ISIN) Libellé des actions : Nanobiotix Code ISIN : FR0011341205 Identité et coordonnées de l'émetteur, y compris son identifiant d'entité juridique (IEJ) Dénomination sociale : Nanobiotix (la « Société », ou l'« Emetteur », et, avec l'ensemble de ses filiales, le « Groupe ») Lieu et numéro d'immatriculation : RCS Paris 447 521 600 Identifiant d'Identité Juridique (IEJ) : 969500667RSYIH8YL895 Identité et coordonnées de l'autorité compétente ayant approuvé le Prospectus : Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») - 17, place de la Bourse, 75002 Paris, France. Date d'approbation du Prospectus : 11 décembre 2020 Avertissement au lecteur : Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans les actions dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif de l'intégralité du Prospectus par l'investisseur. L'investisseur pourrait perdre la totalité ou une partie des sommes qu'il investirait dans les actions de la Société dans le cas d'une baisse du cours des actions de la Société. Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen (« EEE »), avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le présent résumé, y compris sa traduction, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du présent résumé est trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. L'information faisant l'objet du présent Prospectus permet de maintenir, et rétablir, le cas échéant, en tous points significatifs et en tant que de besoin, l'égalité d'accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l'information relative à la Société. Section 2 - Informations clés sur l'Emetteur 2.1. Qui est l'émetteur des valeurs mobilières ? Identité et coordonnées de l'émetteur : Nanobiotix, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est situé 60, rue de Wattignies, 75012 Paris. IEJ : 969500667RSYIH8YL895 Principales activités : La société Nanobiotix est un spin-off de l'Université de Buffalo aux Etats-Unis. Elle est spécialisée dans le développement clinique de produits candidats dits « premiers de leur classe », qui reposent sur une nanotechnologie entièrement brevetée. Son ambition est de révolutionner le traitement du cancer par une plus grande efficacité de la radiothérapie. Son produit candidat phare, NBTXR3, est une suspension aqueuse de nanoparticules d'oxyde d'hafnium cristallisé, dont la conception permet de les injecter directement au cœur des tumeurs solides, en amont d'une radiothérapie standard. Une fois injecté dans la tumeur et exposé aux rayonnements ionisants, NBTXR3 amplifie l'action cytotoxique de la radiothérapie de manière ultra-ciblée. En parallèle, le produit active la réponse immunitaire de l'organisme, et incite ce dernier à attaquer lui-même les cellules cancéreuses. NBTXR3 est conçu de façon à potentialiser l'efficacité globale de la radiothérapie, sans que les tissus sains environnant la tumeur ne soient touchés. La Société a fait la preuve de concept de NBTXR3 au travers d'une étude randomisée de Phase II/III dans l'Union Européenne (UE) pour le traitement de patients atteints de sarcomes des tissus mous (STM) localement avancés des extrémités et du tronc. L'étude a montré des résultats positifs en atteignant le critère d'évaluation primaire avec un taux de réponse complète pathologique doublé dans le bras traité avec NBTXR3 par rapport au bras contrôle (16% contre 8%). En avril 2019, la Société a obtenu un marquage CE, permettant alors la commercialisation du produit dans les 27 pays de l'UE pour les STM localement avancés sous l'appellation Hensify®. La Société se focalise aujourd'hui sur le développement de NBTXR3 aux Etats-Unis et dans l'UE pour le traitement des patients atteints de cancers de la tête et du cou localement avancés et inéligibles à la chimiothérapie. Environ la moitié des patients âgés présentant ce type de cancers meurent dans les douze mois suivant leur traitement par radiothérapie. Dans les études 102 de phase I d'escalade de dose et d'expansion visant traiter des patients âgés et fragiles atteints de cancers de la tête et du cou inéligibles à la chimiothérapie et intolérant au Cetuximab, la Société a démontré une bonne tolérance du produit ainsi qu'un fort taux de réponse global. En particulier et confirmant les données observées dans la phase d'escalade de dose, les données de la phase I d'expansion ont démontré un taux de réponse de 83,9% incluant un taux de réponses complètes de 68%. Dans les cancers de la tête et du cou, la Société prépare désormais une étude 312 de phase III globale afin de traiter des patients âgés inéligibles à la chimiothérapie. Elle a récemment obtenu la désignation Fast Track de la FDA américaine pour cette étude. La Société affine actuellement le protocole final en réponse aux commentaires de la FDA et a l'intention de lancer l'étude 312 aux États-Unis en 2021. La Société poursuit également le développement de NBTXR3 activé par radiothérapie en combinaison avec des inhibiteurs de point de contrôle immunitaire dans différents cancers solides (immunothérapie). Les récents résultats présentés au SITC 2020 de son étude 1100 de phase I combinant NBTXR3 avec nivolumab (Opdivo®) ou pembrolizumab (Keytruda®) (anti-PD-1) chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou en récidive locorégionale ou récurrent et métastatique ou des patients atteints de cancers du poumon ou du foie métastatique ont démontré le potentiel pour NBTXR3 d'augmenter le nombre de patients répondant à ces inhibiteurs de point de contrôle immunitaire. En particulier, une réduction des tumeurs a été observée chez huit patients sur les neuf de l'étude, incluant sept patients qui présentaient des résistances aux anti- PD-1. Trois des sept patients résistants ont montré des réponses partielles et un patient sur les deux patients naïfs aux anti-PD-1 a montré une réponse complète durable dans le temps. Par ailleurs, sur les quatre patients présentant plusieurs lésions, trois ont montré des réductions tumorales dans les lésions injectées aussi bien que dans les lésions distantes, non injectées. La Société pense que le mode d'action physique de NBTXR3 pourrait être largement applicable dans de multiples indications de tumeurs solides. Ainsi, la Société mène en parallèle de nombreux essais, seul ou avec ses partenaires, afin de démontrer le bénéfice de NBTXR3 dans d'autres indications comme le cancer du foie ou de la prostate. Le centre de cancérologie MD Anderson de l'université du Texas aux Etats-Unis a déjà

initié ou lancera à terme neuf études cliniques de phase I ou II sur 340 patients dans différentes indications et notamment les cancers du pancréas, du poumon, de l'œsophage ou encore de la tête et du cou en combinaison avec anti-PD-1. PharmaEngine, partenaire asiatique de la Société, mène quant à elle, deux essais cliniques en combinaison avec chimiothérapie dans les cancers de la tête et du cou et du rectum. L'étude 312, un essai clinique mondial de phase III pour les patients âgés atteints d'un cancer de la tête et du cou localement avancé et qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à base de platine (cisplatine), sera lancée en tant qu'essai clinique de phase III aux États-Unis. Comme l'étude 312 commencera en tant qu'essai de phase III, elle est représentée par une ligne pointillée dans le tableau. Pour son évaluation de l'étude 312, la FDA a accepté les données disponibles de l'étude européenne à doses croissantes de la Société, l'étude 102 Escalade. NBTXR3 pour le traitement des cancers de la tête et du cou localement avancés a reçu la désignation Fast Track de la FDA en février 2020. La Société apporte actuellement les dernières améliorations au protocole en réponse aux commentaires de la FDA et a l'intention de lancer l'étude 312 aux États-Unis en 2021. En outre, trois essais cliniques sur le NBTXR3 sont actuellement menés en Asie par PharmaEngine, Inc. Après évaluation des résultats des études 102 et 312, la Société a l'intention d'entreprendre un examen stratégique et de déterminer où elle pense être la mieux placée pour poursuivre la commercialisation, y compris sa stratégie de commercialisation en ce qui concerne Hensify®. Au 30 septembre 2020, Nanobiotix emploie environ 90 employés. Actionnariat à la date du Prospectus : A la date du Prospectus et avant le règlement-livraison de l'Offre, le capital social s'élève à 781 113,66 euros, divisé en 26 037 122 actions ordinaires de même catégorie d'une valeur nominale unitaire de 0,03 euro. Les actions de la Société sont entièrement souscrites et libérées. La répartition du capital social et des droits de vote de la Société (sur une base non diluée) est à la date des présentes, à la connaissance de la Société, la suivante : Situation avant l'augmentation de capital (sur Situation après l'augmentation de capital (sur une base non diluée et hors exercice de l'Option de une base non diluée) Surallocation) Nombre % en droits Nombre % en droits de vote Actionnaires % en capital de vote % en capital d'actions(1) d'actions théoriques théoriques Investisseurs institutionnels(1) 8.758.377 33,64% 32,39% 14.518.676 43,55% 42,28% Amiral Gestion 1.418.179 5,45% 5,25% 1.479.619 4,44% 4,31% Baillie Gifford 409.836 1,57% 1,52% 1.888.097 5,66% 5,50% Flottant 13.734.003 52,75% 50,80% 13.734.003 41,20% 40,00% Dirigeants 962.613 3,70% 6,06% 962.613 2,89% 4,77% dont Laurent Levy 809.060 3,11% 5,10% 809.060 2,43% 4,02% Salariés (hors dirigeants) 450.211 1,73% 2,87% 450.211 1,35% 2,26% Family offices et autres 298.388 1,15% 1,10% 298.388 0,90% 0,87% Contrat de liquidité(2) 5.515 0,02% 0,02% 5.515 0,02% 0,02% Total 26.037.122 100,00% 100,00% 33.337.122 100,00% 100,00% étant précisé qu'à la date du Prospectus, aucun de ces investisseurs n'a déclaré détenir plus de 5% du capital et/ou des droits de vote existants de la Société. actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec Gilbert Dupont, soit 5.515 actions au 26 novembre 2020. Principaux dirigeants : Laurent Levy, président du directoire de la Société (le « Directoire »), et Philippe Mauberna et Anne-Juliette Hermant, membres du Directoire. Contrôleurs légaux des comptes : Grant Thornton, 29, rue du Pont CS 20070 92200 Neuilly sur Seine (Membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre) et Ernst & Young et Autres, Tour First, TSA 14444 92037 Paris La Défense cedex (Membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre)

