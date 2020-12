Nanobiotix : annonce le dépôt d'un "amendement" au document d'enregistrement FORM F-1 incluant une fourchette de prix indicative

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NANOBIOTIX ANNONCE LE DEPOT D'UN « AMENDEMENT » AU DOCUMENT

D'ENREGISTREMENT FORM F-1 INCLUANT UNE FOURCHETTE DE PRIX

INDICATIVE

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique); le 9 décembre 2020 - NANOBIOTIX(Euronext : NANO - ISIN : FR0011341205 - la « Société »), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui le dépôt d'un « amendment » (avenant) au document d'enregistrement Form F-1dans le cadre de son projet d'offre, sous réserve notamment des conditions de marché, de 6.500.000 actions ordinaires de la Société comprenant une offre au public d'American Depositary Shares (les « ADS »), chacune représentant une action ordinaire, aux États-Unisd'Amérique (l'« Offre aux U.S. ») et une offre concomitante d'actions ordinaires dans certains pays en dehors des États-Unisd'Amérique à certains investisseurs (l'« Offre Européenne » et, avec l'Offre aux U.S., l'« Offre Globale »). Le prix de souscription par ADS devrait être compris entre $13,50 et $14,50, ou entre 11,15€ et 11,97€ par action ordinaire (calculé sur la base d'un taux de change de 1,00 euro = 1,2109 dollars US, soit le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 9 décembre 2020).

Dans l'hypothèse d'un prix de souscription de $14,00 par ADS dans l'Offre aux U.S. et de 11,56€ par action ordinaire dans l'Offre Européenne, qui sont les points médians de leur fourchette de prix respective, la Société estime qu'elle recevra un produit net de l'Offre Globale d'environ 79,6 millions de dollars (65,8 millions d'euros). La Société prévoit d'accorder aux banques garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours, au même prix, des ADS et/ou des actions ordinaires supplémentaires dans la limite de 15% du nombre total d'ADS et d'actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de l'Offre Globale. En cas d'exercice intégral de cette option, le produit net escompté de la Société sera porté à environ 92,3 millions de dollars (environ 76,2 millions d'euros).

Tous les titres offerts dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la Société. L'admission des ADS sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « NBTX » a été approuvée. Les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sous le symbole « NANO ».

La Société entend allouer le produit net de l'Offre Globale à la poursuite du développement global du NBTXR3, en priorité pour le traitement des cancers de la tête et du cou localement avancés, en ce compris environ 58,1 millions de dollars pour la poursuite de l'étude de NBTXR3 aux Etats-Unis et en Europe dans le traitement des cancers de la tête et du cou localement avancés par le biais d'une analyse d'efficacité intermédiaire, environ 20,6 millions de dollars pour permettre la poursuite du développement des autres essais cliniques et précliniques du Groupe, et le solde, le cas échéant, pour financer les besoins généraux de la Société.

La Société estime que le produit net de l'Offre Globale, avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie d'un montant de 42,4 millions d'euros au 30 septembre 2020, seront suffisants pour financer ses besoins opérationnels et en capitaux jusqu'à fin 2022.

Jefferies LLC agit en qualité de coordinateur global et teneur de livre associé de l'Offre Globale et Evercore Group, LLC et UBS Securities LLC agissent également en qualité de teneurs de livres associés pour l'Offre aux U.S. Jefferies International Limited et Gilbert Dupont agissent en qualité de managers pour l'Offre Européenne.

Le prix de souscription définitif par ADS en dollars U.S. et le prix de souscription par action ordinaire en euros correspondant, ainsi que le nombre final d'ADSs et d'actions ordinaires devant être émises dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés par le directoire de la Société à l'issue du processus de construction du