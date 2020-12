Nanobiotix : annonce le réglement livraison des ADS issus de l'exercice de l'option de surallocation accordée aux banques garantes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NANOBIOTIX ANNONCE LE REGLEMENT LIVRAISON DES ADS ISSUS DE L'EXERCICE

DE L'OPTION DE SURALLOCATION ACCORDEE AUX BANQUES GARANTES

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique); le 18 décembre 2020 - NANOBIOTIX(Euronext : NANO - Nasdaq : NBTX - la « Société »), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui le règlement-livraisonde 1,095,000 American Depositary Shares (« ADS ») supplémentaires issus de l'exercice de l'option de surallocation accordée aux banques garantes dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société sur le Nasdaq Global Select Market.

Le prix de souscription des 1.095.000 ADS supplémentaires était de 13,50 U.S. dollars par ADS, soit le même prix que lors de l'offre initiale. En conséquence, le nombre total d'actions émises dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société sur le Nasdaq Global Select Market s'élève à 8.395.000 actions, dont 6.540.000 sous forme d'ADSs et le produit total net de de l'introduction en bourse (y compris le produit net de l'exercice de l'option de surallocation accordée aux banques garantes), après déduction des frais et dépenses estimés dus par la Société, est d'environ 100,4 millions U.S. dollars (équivalent à 82,8 millions d'euros 1 ).La Société estime que le produit net, combiné avec sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie, seront suffisants pour financer ses opérations jusqu'au milieu du second trimestre 2023.

Les actions ordinaires de Nanobiotix sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole

NANO ». Les ADSs de la Société ont commencé leur cotation sur le Nasdaq Global Select Market le 11 décembre 2020 sous le symbole « NBTX ».

Jefferies LLC a agi en qualité de coordinateur global et teneur de livre associé de l'offre globale et Evercore Group, LLC et UBS Securities LLC ont également agi en qualité de teneurs de livres associés pour l'offre aux U.S. Gilbert Dupont a agi en qualité de manager pour l'offre européenne.

L'introduction en bourse a été effectuée via un prospectus. Une copie du prospectus relatif à l'introduction en bourse a été déposée auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) et peut être obtenue auprès de Jefferies LLC, 520 Madison Avenue New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, ou par téléphone au (+1) 877-547-6340 or (+1) 877-821-7388, ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com; ou d'Evercore Group, à l'attention de : Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York 10055 ou par téléphone au (+1) 888-474-0200, ou par email à ecm.prospectus@evercore.com; ou d'UBS Securities LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, ou par téléphone au (+1) 888-827-7275, ou par email à ol-prospectusrequest@ubs.com.

Répartition du capital social

Le tableau suivant présente la répartition du capital social de la Société envisagée à la suite de l'introduction en bourse, à la connaissance de la Société :

1 Sur la base du taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 10 décembre 2020 de 1 euro = 1,2115 dollars U.S.