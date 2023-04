Nanobiotix : chute en Bourse après la publication de ses comptes annuels

Plus forte baisse du marché SRD, Nanobiotix (-19,15% à 2,87 euros) a dévoilé une perte nette de 57 millions d'euros pour 2022 contre une perte de 47 millions un an auparavant. La biotech spécialiste du cancer a par ailleurs fait état de 41,4 millions d’euros de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022, ce qui lui permettra de financer ses opérations jusqu’au troisième trimestre 2023.



"En 2022, nous avons connu une avancée majeure dans notre objectif de proposer notre principal candidat nanothérapeutique, NBTXR3, aux patients âgés atteints de cancer de la tête et du cou ", déclare Laurent Levy, cofondateur et président du conseil d'administration.