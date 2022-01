Nanobiotix : envolée avec le début de recrutement d'une étude

Nanobiotix flambe de 25% alors que le premier patient a été recruté pour NANORAY-312, étude pivot de phase III évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie chez les patients âgés à haut risque atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou.



La moitié des patients va recevoir NBTXR3 en combinaison avec radiothérapie seule ou associée au cetuximab, et l'autre moitié recevra le traitement de référence. L'étude vise à recruter 500 patients aux États-Unis, en Europe et en Asie.



'La Food and Drug Administration américaine a accordé la désignation Fast Track pour l'étude de NBTXR3 dans cette population de patients, permettant un examen prioritaire et une approbation accélérée', précise la société de biotechnologies.



