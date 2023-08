Nanobiotix : l'accord avec Janssen entre en vigueur

Aujourd'hui à 08:04 Partager

Nanobiotix annonce l'expiration du délai de carence prévu par le Hart-Scott-Rodino (HSR) Antitrust Improvements Act of 1976 pour l'accord de licence globale, de co-développement et de commercialisation avec Janssen pour son produit-candidat NBTXR3.



'A la suite de l'expiration de ce délai de carence, l'accord de licence devient effectif et Nanobiotix est, à ce titre, éligible au paiement de l'upfront de 30 millions de dollars', rappelle la société de biotechnologie.



Pour rappel, NBTXR3 est actuellement évalué pour différentes indications de tumeurs solides. L'accord de licence avec Janssen couvre l'ensemble des territoires mondiaux, à l'exception de ceux déjà couverts par le contrat de licence avec LianBio.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.