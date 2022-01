Nanobiotix : le titre avance suite à un point d'activité

Nanobiotix s'inscrit en hausse ce lundi à la Bourse de Paris après avoir actualisé ses principaux objectifs pour 2022 et fait le point sur ses activités.



Dans un communiqué, la société française de biotechnologie explique que ses priorités pour le nouvel exercice restent axées sur l'exécution de ses études en cours.



L'entreprise dit aussi vouloir renforcer, grâce à ses collaborations stratégiques, le potentiel de NBTXR3, son principal produit candidat, en tant que thérapie applicable à toutes les tumeurs solides et en combinaison avec différents agents anti-cancéreux.



Au 31 décembre 2021, Nanobiotix estimait disposer d'environ 83,9 millions d'euros de trésorerie, contre 119,2 millions d'euros un an plus tôt, un montant que la biotech juge toutefois suffisant pour financer ses plans opérationnels jusqu'au second trimestre 2023.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Nanobiotix progressait de plus de 1% lundi suite à ces annonces.



