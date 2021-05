Nanobiotix : ASCO 2021, Nanobiotix annonce de nouveaux résultats des études prioritaires de son radio-enhancer NBTXR3 dans les cancers de la tête et du cou et en association avec l'immunothérapie

Abstract #6051: Phase I Dose Expansion Study of Functionalized Hafnium Oxide Nanoparticles (NBTXR3) in Cisplatin-Ineligible Locally Advanced HNSCC Patients

NASDAQ : NBTX- la « Société » ), société française de biotechnologie, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce pour le congrès de l'ASCO*, la présentation de nouveaux résultats des études de son radioenhancer, NBTXR3, dans le traitement des cancers de la tête et du cou (carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou ; HNSCC) et en association avec l'immunothérapie dans le traitement de cancers avancés. Une analyse de la tolérance à long terme de NBTXR3 dans le sarcome des tissus mous (étude pivot de phase II/III) sera présentée sous forme de poster.

Ces données confortent le potentiel et la bonne tolérance de NBTXR3 chez les patients très vulnérables que la maladie impacte au quotidien et pour lesquels il existe encore des besoins médicaux non satisfaits.

Les derniers résultats de la partie expansion de dose de l'étude de phase I de NBTXR3, potentiellement premier traitement de la classe des radioenhancers, dans le traitement des cancers de la tête et du cou, démontrent des signes d'efficacité durable durant un suivi médian de 8,1 mois avec un taux de réponse objective globale de 82,5% et un taux de réponse complète de 62,5%.

ASCO 2021, NANOBIOTIX ANNONCE DE NOUVEAUX RÉSULTATS DES ÉTUDES PRIORITAIRES DE SON RADIOENHANCER NBTXR3 DANS LES CANCERS DE LA TÊTE ET DU COU ET EN ASSOCIATION AVEC L'IMMUNOTHÉRAPIE

patients atteints de LA-HNSCC (étude 102) évalue une dose unique de NBTXR3 équivalente à 22% du volume tumoral de base (dose recommandée en phase II ; RP2D). Les principaux critères d'évaluation de l'étude sont le taux de réponse objective (ORR) et le taux de réponse complète (CRR) de la tumeur primaire. L'étude 102 devrait recruter un total de 44 patients évaluables. À ce jour, 52 patients ont reçu une injection de NBTXR3 dans le cadre de l'étude, dont 40 ont été évaluables.

Les données actualisées présentées à l'ASCO soutiennent à nouveau que l'administration de NBTXR3, suivie d'une activation par radiothérapie, serait faisable et sûre. Six (6) effets indésirables graves liés à NBTXR3 ont été observés chez cinq (5) patients. Au total, dix (10) décès liés à des événements indésirables ont été signalés. Quatre (4) décès liés à la radiothérapie ont été observés, ainsi qu'un (1) décès par septicémie, évalué par l'investigateur comme pouvant être lié à NBTXR3, à la radiothérapie et au cancer.

Au cours d'un suivi médian de 8,1 mois, les patients évaluables ont présenté un taux de réponse objective de la tumeur primaire de 82,5 % et un taux de réponse complète de 62,5 %. Ces résultats sont cohérents avec ceux observés dans la partie d'expansion de dose de l'étude.

Taux de réponse de la tumeur primaire

Meilleure réponse observée de la lésion cible par RECIST 1.1, selon l'évaluation de l'investigateur.

RÉPONSE PATHOLOGIE RÉPONSE baseline (%) COMPLETE STABLE PARTIELLE de la lésion Modificattion à partir de la

*Réponse non confirmée

Nanobiotix prévoit de lancer, en 2021, un essai pivot d'enregistrement mondial de phase III évaluant NBTXR3 seul activé par la radiothérapie pour les patients atteints de LA-HNSCC.

Amorçage de la réponse immunitaire grâce à l'association de NBTXR3 et d'immunothérapies anti- cancéreuses

Abstract #2590: A Phase I Study of NBTXR3 Activated by Radiotherapy for Patients with Advanced Cancers Treated with an Anti-PD-1 Therapy

Abstract #2591: Overcoming Resistance to Anti-PD-1 with Tumor-Agnostic NBTXR3: From Bench to Bedside

Les immunothérapies anticancéreuses telles que les anti-PD-1 ont donné des résultats cliniques prometteurs au cours des deux dernières décennies et sont souvent utilisées pour traiter les cancers avancés lorsque les autres thérapies ne sont plus efficaces. Cependant, dans toutes les tumeurs, la grande majorité des patients (80 à 85 % selon les données publiées) ne reçoivent qu'un bénéfice temporaire des anti-PD-1, voire aucun bénéfice, car ils développent une résistance au traitement ou ne répondent pas au traitement.

Les données précédemment rapportées par l'étude d'immunothérapie de phase I dans les cancers avancés (étude 1100) et la collaboration préclinique avec le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas soutiennent que NBTXR3 activé par la radiothérapie pourrait être une amorce potentielle de la réponse immunitaire. Ces données suggèrent que lorsqu'il est associé à un anti-PD-1, NBTXR3 pourrait permettre une régression tumorale chez les patients atteints de tumeurs avancées et métastatiques, indépendamment de l'exposition antérieure du patient à un anti-PD-1.

Nanobiotix présentera de nouveaux résultats de l'Etude 1100 avec des patients supplémentaires et un suivi additionnel (abstract #2590). Une compilation de données précliniques et cliniques sera aussi présentée (abstract #2591), soutenant que NBTXR3 pourrait être efficace sur tout type de tumeur solide et être associé à